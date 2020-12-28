Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

28.12.2020 08:17
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 344, Meksika'da 400, Arjantin'de 149, Kolombiya'da 228, Peru'da 60 ve Şili'de 39 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 344 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 191 bin 139'a, 18 bin 479 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 7 milyon 484 bin 285'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 426 bin 176 vaka ve 45 bin 863 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 6 milyon 515 bin 370'e ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 400 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 217 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 122 bin 426'ya, toplam vaka sayısı 1 milyon 383 bin 434'e ve iyileşenlerin sayısı 1 milyon 38 bin 766'ya yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 149 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı ölü sayısı 42 bin 650'ye, 5 bin 30 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 583 bin 927'ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 407 bin 926 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 228 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 42 bin 171'e çıktı.

Son 24 saatte 9 bin 594 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 594 bin 497'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 455 bin 975'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 60 kişi yaşamını yitirdi ve 919 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 7 bin 657'ye, virüse bağlı can kaybı 37 bin 474'e, iyileşenlerin sayısı 945 bin 603'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 39 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 16 bin 443'e çıktı.

Vaka sayısı 1711 artışla 600 bin 105'e, iyileşenlerin sayısı 569 bin 578'e ulaştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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