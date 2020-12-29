Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 431, Meksika'da 429, Arjantin'de 218, Kolombiya'da 203, Peru'da 51 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 431 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 191 bin 570'e, 20 bin 548 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 7 milyon 504 bin 833'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 427 bin 752 vaka ve 45 bin 902 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 6 milyon 568 bin 898'e ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 429 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 996 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 122 bin 855'e, toplam vaka sayısı 1 milyon 389 bin 430'a ve iyileşenlerin sayısı 1 milyon 48 bin 539'a yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 218 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı ölü sayısı 42 bin 868'e, 7 bin 216 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 590 bin 513'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 414 bin 680 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 203 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 42 bin 374'e çıktı.

Son 24 saatte 9 bin 310 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 603 bin 807'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 469 bin 41'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 51 kişi yaşamını yitirdi ve 873 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 8 bin 908'e, virüse bağlı can kaybı 37 bin 525'e, iyileşenlerin sayısı 947 bin 427'ye yükseldi.