Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

02.01.2021 08:47
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 462, Meksika'da 700, Kolombiya'da 282, Peru'da 44 ve Şili'de 52 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 462 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 195 bin 411'e, 24 bin 605 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 7 milyon 700 bin 578'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 466 bin 191 vaka ve 46 bin 775 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 6 milyon 756 bin 284'e ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 700 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 91 yeni vaka tespit edildi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı 126 bin 507'ye, toplam vaka sayısı 1 milyon 437 bin 185'e ve iyileşenlerin sayısı 1 milyon 83 bin 768'e yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 282 kişi hayatını kaybetti ve virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 43 bin 495'e çıktı.

Son 24 saatte 12 bin 105 vakanın tespit edildiği ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 654 bin 880'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 520 bin 548'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 44 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 62 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 17 bin 199'a, virüse bağlı can kaybı 37 bin 724'e, iyileşenlerin sayısı 954 bin 982'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 52 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam can kaybı 16 bin 660'a çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 591 artışla 612 bin 564'e, iyileşenlerin sayısı 579 bin 203'e ulaştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Kolombiya, Meksika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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