Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

06.01.2021 08:33
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1171, Meksika'da 1065, Arjantin'de 151, Kolombiya'da 241, Peru'da 52, Ekvador'da 34, Panama'da 41 ve Guatemala'da 24 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1171 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 197 bin 732'ye, 56 bin 648 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 7 milyon 810 bin 400'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 486 bin 551 vaka ve 47 bin 222 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 6 milyon 963 bin 407'ye ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1065 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 271 yeni vaka tespit edildi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı 128 bin 822'ye, toplam vaka sayısı 1 milyon 466 bin 490'a ve iyileşenlerin sayısı 1 milyon 113 bin 137'ye yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 151 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 43 bin 785'e, 13 bin 790 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 662 bin 730'a çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 466 bin 616 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 241 kişi hayatını kaybetti ve virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 426 çıktı.

Son 24 saatte 16 bin 835 vakanın tespit edildiği ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 702 bin 966'ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 559 bin 10 ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 52 kişi yaşamını yitirdi ve 880 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 22 bin 18'e, virüse bağlı can kaybı 37 bin 925'e, iyileşenlerin sayısı 960 bin 896'ya yükseldi.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 34 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 14 bin 103'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1003 artışla 216 bin 83'e, iyileşenlerin sayısı 190 bin 350'ye ulaştı.

Panama

Panama Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 41 artarak 4 bin 238'e, vaka sayısı da 3 bin 540 artışla 259 bin 770'e ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar 206 bin 87 kişi de iyileşti.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 24 artarak 4 bin 859'a, vaka sayısı da 763 artışla 139 bin 419'a ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar virüs tespit edilen 128 bin 355 kişi iyileşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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