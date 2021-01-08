Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

08.01.2021 08:39
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1524, Meksika'da 1044, Arjantin'de 146, Kolombiya'da 344, Peru'da 58, Şili'de 97 ve Guatemala'da 29 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1524 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 200 bin 498'e, 87 bin 843 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 7 milyon 961 bin 673'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 515 bin 158 vaka ve 47 bin 768 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 7 milyon 96 bin 931'e ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1044 kişi hayatını kaybetti, 13 bin 734 yeni vaka tespit edildi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı 131 bin 31'e, toplam vaka sayısı 1 milyon 493 bin 569'a ve iyileşenlerin sayısı 1 milyon 127 bin 471'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 146 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 44 bin 122, 13 bin 835 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 690 bin 6 oldu.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 484 bin 794 olarak açıklandı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 344 kişi hayatını kaybetti ve virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 45 bin 67'ye çıktı.

Son 24 saatte 17 bin 576 vakanın tespit edildiği ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 737 bin 347, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 580 bin 285'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 58 kişi yaşamını yitirdi ve 1891 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 26 bin 690'na, virüse bağlı can kaybı 38 bin 49'a, iyileşenlerin sayısı 964 bin 354'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 97 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 16 bin 913'e çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 693 artışla 629 bin 176'ya, iyileşenlerin sayısı 593 bin 235'e ulaştı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 29 artarak 4 bin 928'e, vaka sayısı da 872 artışla 141 bin 74'e yükseldi.

Ülkede şimdiye kadar virüs tespit edilen 129 bin 542 kişi iyileşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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