Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

19.01.2021 08:29
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 452, Meksika'da 544, Arjantin'de 425, Kolombiya'da 373, Peru'da 60, Şili'de 70, Bolivya'da 44 ve Panama'da 41 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 452 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 210 bin 299'a, 23 bin 671 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 511 bin 770'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 628 bin 272 vaka ve 49 bin 987 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 7 milyon 452 bin 47'ye ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 544 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 74 vaka tespit edildi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı 141 bin 248'e, toplam vaka sayısı 1 milyon 649 bin 502'e ve iyileşenlerin sayısı 1 milyon 237 bin 321'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 425 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölüm sayısı 45 bin 832'ye, 8 bin 185 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 807 bin 428'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 594 bin 768 olarak açıklandı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 373 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 49 bin 4'e çıktı.

Son 24 saatte 14 bin 719 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 923 bin 132'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 754 bin 222'ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 60 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 534 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 68 bin 802'ye virüse bağlı can kaybı 38 bin 931'e, iyileşenlerin sayısı 984 bin 726'ya yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 70 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 17 bin 547'ye çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 918 artışla 673 bin 750'ye, iyileşenlerin sayısı 630 bin 818'e ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetti ve 1550 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 188 bin 733'e, virüse bağlı can kaybı 9 bin 680'ne, sağlığına kavuşanların sayısı ise 144 bin 227'ye çıktı.

Panama

Panama Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 41 artarak 4 bin 828'e, vaka sayısı 1342 artışla 299 bin 361'e yükseldi.

Ülkede şimdiye kadar virüs tespit edilen 241 bin 128 kişi iyileşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Estetik ameliyatı olmak için gittiği hastaneden tabutla çıktı Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı Vakalar düşünce normalleşme gündeme geldi! Tedbirlerin mart ayında esnetilmesi bekleniyor Demir sopalarla dövdükleri adamın bir de oğlunu kaçırdılar, imdadına polis yetişti Aşılama programının ikinci adımına geçiliyor! Huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar aşılanacak İçişleri Bakanı Soylu: Polis Arama Kurtarma Birimi'ni cuma günü başlatıyoruz Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu
Zorunlu Deprem Sigortası'nda değişiklik Resmi Gazete'de! Azami teminat tutarı 268 bin liraya yükseltildi Zorunlu Deprem Sigortası'nda değişiklik Resmi Gazete'de! Azami teminat tutarı 268 bin liraya yükseltildi         
08:20
Hastanede korona tedavisi gören Okan Karacan, nefes almanın öneminden bahsederken gözyaşlarına boğuldu Hastanede korona tedavisi gören Okan Karacan, nefes almanın öneminden bahsederken gözyaşlarına boğuldu         
08:15
Katliam gibi kazada uzman çavuş, eşi ve minik oğulları yaşamını yitirdi Katliam gibi kazada uzman çavuş, eşi ve minik oğulları yaşamını yitirdi         
08:03
İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü         
07:37
Temsilci atamayan Twitter'ın Türkiye'den reklam alması durduruldu Temsilci atamayan Twitter'ın Türkiye'den reklam alması durduruldu         
02:19
Havai fişek patlaması sonucu yaralanan G.Saraylı Elabdellaoui, mayıs ayına kadar hastanede kalacak Havai fişek patlaması sonucu yaralanan G.Saraylı Elabdellaoui, mayıs ayına kadar hastanede kalacak         
21:53
Fenerbahçe, Ankaragücü maçı esnasında yayıncı kuruluşu protesto etti Fenerbahçe, Ankaragücü maçı esnasında yayıncı kuruluşu protesto etti         
21:12
Ani bir kararla ayrılan Hadise ve Kaan Yıldırım sürpriz bir şekilde barıştı Ani bir kararla ayrılan Hadise ve Kaan Yıldırım sürpriz bir şekilde barıştı         
20:27
Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti         
19:47
FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'ya sürpriz konuk FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'ya sürpriz konuk         
19:41
Feci kazada bir aile paramparça oldu: Anne ve oğlu öldü, baba ağır yaralı Feci kazada bir aile paramparça oldu: Anne ve oğlu öldü, baba ağır yaralı         
18:10
Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, kazancını gayrimenkule yatırdı Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, kazancını gayrimenkule yatırdı         
17:47
Felç geçiren oyuncu Sabina Toziya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldı Felç geçiren oyuncu Sabina Toziya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldı         
14:59
Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı         
14:53
Yaptığı tespite gülerek karşı verilmesi Doğu Perinçek'i sinirlendirdi: Haddini bil, otur orada adam gibi Yaptığı tespite gülerek karşı verilmesi Doğu Perinçek'i sinirlendirdi: Haddini bil, otur orada adam gibi         
13:27
18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin? 18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin?         
10:50
Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi         
10:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 08:57:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei