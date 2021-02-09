Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

09.02.2021 08:29
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 636, Meksika'da 531, Arjantin'de 227, Kolombiya'da 297, Şili'de 82 ve Bolivya'da 68 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 636 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 232 bin 170'e, 23 bin 439 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 548 bin 79'a yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 851 bin 776 vaka ve 54 bin 614 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 8 milyon 447 bin 645'e ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 531 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 868 yeni vaka tespit edildi.

Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 166 bin 731'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 501 bin 580'e çıktı.

Bakanlık, doğrulanan toplam vaka sayısını 1 milyon 936 bin 13, tahmini vaka sayısını ise 2 milyon 130 bin 287 şeklinde açıkladı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 227 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 49 bin 398'e, 5 bin 154 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 985 bin 501'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 786 bin 178 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 297 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 56 bin 290'a çıktı.

Son 24 saatte 4 bin 246 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 161 bin 462'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 34 bin 228'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 202 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 479 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 125 bin 875'e, virüse bağlı can kaybı 40 bin 686'ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 39 bin 619'a yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 82 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 19 bin 56'ya çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 606 artışla 755 bin 350'ye, iyileşenlerin sayısı 713 bin 711'e ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 68 kişi hayatını kaybetti ve 1220 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 229 bin 187'ye, virüse bağlı can kaybı 10 bin 864'e, sağlığına kavuşanların sayısı 169 bin 415'e çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Arjantin, Meksiko, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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