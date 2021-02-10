Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

10.02.2021 08:25
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1350, Meksika'da 1701, Arjantin'de 168, Kolombiya'da 217, Peru'da 159, Şili'de 28, Ekvador'da 73, Bolivya'da 65, Guatemala'da 33, Honduras'ta 47 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1350 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 233 bin 520'ye, 51 bin 486 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 599 bin 565'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 864 bin 977 vaka ve 55 bin 87 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 8 milyon 523 bin 462'ye ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1701 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 738 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 168 bin 432'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 511 bin 199'a çıktı.

Bakanlık, doğrulanan toplam vaka sayısını 1 milyon 946 bin 751, tahmini vaka sayısını ise 2 milyon 142 bin 274 şeklinde açıkladı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 168 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 49 bin 556'ya, 7 bin 794 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 993 bin 295'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 792 bin 321 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 217 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 56 bin 507'ye çıktı.

Son 24 saatte 5 bin 442 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 166 bin 904'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 48 bin 292'ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 159 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 193 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 196 bin 778'e, virüse bağlı can kaybı 42 bin 626'ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 111 bin 496'ya yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 28 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 19 bin 84'e çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 839 artışla 758 bin 189'a, iyileşenlerin sayısı 717 bin 308'e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 73 artarak 15 bin 86'ya, vaka sayısı 1176 artışla 259 bin 183'e yükseldi.

Ülkede şimdiye kadar virüs tespit edilen 220 bin 398 kişi iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 65 kişi hayatını kaybetti ve 1544 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 230 bin 731'e, virüse bağlı can kaybı 10 bin 929'a, sağlığına kavuşanların sayısı 170 bin 972'ye çıktı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 33 artarak 5 bin 955'e, vaka sayısı da 746 artışla 163 bin 993'e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen 150 bin 544 kişi de iyileşti.

Honduras

Honduras basınındaki haberlere göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 47 artarak 3 bin 789'a, vaka sayısı 871 artışla 156 bin 606'ya yükseldi.

Ülkede şimdiye kadar virüs tespit edilen 61 bin 968 kişi iyileşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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