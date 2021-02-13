Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

13.02.2021 09:31
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1288, Meksika'da 1323, Arjantin'de 155, Kolombiya'da 213, Peru'da 210, Şili'de 83, Bolivya'da 63, Guatemala'da 34 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1288 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 237 bin 489'a, 51 bin 546 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 765 bin 455'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 901 bin 574 vaka ve 55 bin 971 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 8 milyon 678 bin 327'ye ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1323 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 388 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 172 bin 557'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 535 bin 786'ya çıktı.

Bakanlık, doğrulanan toplam vaka sayısını 1 milyon 978 bin 954, tahmini vaka sayısını ise 2 milyon 174 bin 767 şeklinde açıkladı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 155 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 50 bin 29'a, 7 bin 151 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 15 bin 496'ya çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 814 bin 160 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 213 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 57 bin 196'ya çıktı.

Son 24 saatte 5 bin 528 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 185 bin 169'a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 72 bin 793'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 210 kişi yaşamını yitirdi ve 4 bin 244 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 220 bin 748'e, virüse bağlı can kaybı 43 bin 255'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 130 bin 923'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 83 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 19 bin 345'e çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 169 artışla 768 bin 471'e, iyileşenlerin sayısı 725 bin 945'e ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 63 kişi hayatını kaybetti ve 1244 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 235 bin 98'e, virüse bağlı can kaybı 11 bin 107'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 175 bin 958'e çıktı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 34 artarak 6 bin 57'ye, vaka sayısı da 751 artışla 166 bin 283'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 152 bin 920 kişi de iyileşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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