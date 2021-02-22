Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

22.02.2021 14:43
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 527, Meksika'da 310, Arjantin'de 77, Kolombiya'da 149, Peru'da 220, Şili'de 68, Bolivya'da 24 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 527 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 246 bin 504'e, 29 bin 26 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 10 milyon 168 bin 174'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 975 bin 927 vaka ve 57 bin 799 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 9 milyon 95 bin 483'e ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 310 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 104 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 180 bin 107'ye, toplam vaka sayısı da 2 milyon 41 bin 380'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 595 bin 320'ye çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 77 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 51 bin 198, 3 bin 709 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 64 bin 334'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 866 bin 501 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 149 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 58 bin 834'e çıktı.

Son 24 saatte 4 bin 244 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 226 bin 262'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 120 bin 366'ya ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 220 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 820 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 283 bin 309'a, virüse bağlı can kaybı 45 bin 97'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 183 bin 238'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 68 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 20 bin 42'ye çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 618 artışla 799 bin 460'a, iyileşenlerin sayısı 756 bin 764'e ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 24 kişi hayatını kaybetti ve 521 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 242 bin 292'ye, virüse bağlı can kaybı 11 bin 441'e, sağlığına kavuşanların sayısı 185 bin 155'e çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Arjantin, Meksiko, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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