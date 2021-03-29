Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1656, Meksika'da 194, Arjantin'de 81, Kolombiya'da 165, Peru'da 231, Şili'de 101, Ekvador'da 59, Bolivya'da 21 ve Paraguay'da 60 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1656 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 312 bin 206'ya, 44 bin 326 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 12 milyon 534 bin 688'e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 420 bin 100 vaka ve 71 bin 991 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada salgından en çok etkilenen ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 10 milyon 912 bin 941'e ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 194 kişi hayatını kaybetti, 1783 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 201 bin 623'e, toplam vaka sayısı 2 milyon 226 bin 550'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 761 bin 786'ya çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 81 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 55 bin 449'a, 7 bin 208 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 308 bin 597'ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 79 bin 515 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 165 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 62 bin 955'e çıktı.

Son 24 saatte 7 bin 139 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 382 bin 730'a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 267 bin 760'a ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 231 kişi yaşamını yitirdi ve 5 bin 266 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 529 bin 882'ye, virüse bağlı can kaybı 51 bin 469'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 442 bin 405'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 101 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 22 bin 754'e çıktı.

Vaka sayısı 7 bin 326 artışla 977 bin 243'e, iyileşenlerin sayısı 912 bin 58'e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 59 artarak 16 bin 738'e, vaka sayısı 1 bin 783 artışla 324 bin 482'ye yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 281 bin 684 kişi iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 21 kişi hayatını kaybetti ve 326 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 269 bin 628'e, virüse bağlı can kaybı 12 bin 186'ya, sağlığına kavuşanların sayısı 218 bin 503'e çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 60 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 58 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 208 bin 655'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 4 bin 63'e, sağlığına kavuşanların sayısı 170 bin 802'ye çıktı.