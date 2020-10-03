Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüs kaynaklı ölümler artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüs kaynaklı ölümler artmaya devam ediyor.

Son 24 saatte Brezilya'da 708, Arjantin'de 312, Meksika'da 414, Kolombiya'da 201 ve Peru'da 74 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, bir günde 708 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 145 bin 388'e, 33 bin 431 yeni vaka tespit edilmesiyle de ülkedeki toplam vaka sayısı 4 milyon 880 bin 523'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 997 bin 333 vaka ve 35 bin 956 virüs kaynaklı ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da virüsten iyileşenlerin sayısı da 4 milyon 232 bin 593 olarak kayda geçti.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığına göre, son 24 saatte 312 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 20 bin 599'a yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, bir günde 14 bin 687 kişide Kovid-19 tespit edildi. Toplam vaka sayısının 779 bin 689'a çıktığı ülkede, bu değer "salgının başlangıcından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka sayısı" olarak kayda geçti.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 614 bin 515 olarak açıklandı.

Salgına karşı oldukça uzun bir karantina uygulamasına rağmen Arjantin, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, vaka sayısında "dünyada en fazla vaka görülen 8'inci ülke" konumuna geldi.

Ülkede 20 Mart'ta yürürlüğe konulan ve büyük ölçüde hafifletilen karantina, 11 Ekim'e kadar uzatılmıştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 414 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 bin 775 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika'da ölü sayısı 78 bin 492'ye, toplam vaka sayısı da 753 bin 90'a yükseldi.

Meksika'da ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının günlük paylaştığı bilgilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 201 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölü sayısı 26 bin 397'ye çıktı.

Bir günde 6 bin 192 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 841 bin 531 olarak kayda geçti. Virüsten iyileşenlerin sayısı 753 bin 953 olarak açıklandı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, Worldometer'a göre "dünyada en fazla vaka görülen 5'nci ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 24 saatte 524 yeni Kovid-19 vakası görülürken, 74 kişi hayatını kaybetti.

Ülkedeki vaka sayısı 821 bin 564'e, can kaybı sayısı 32 bin 609'a, iyileşenlerin sayısı 695 bin 645'e çıktı.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, Worldometer'a göre "dünyada en fazla vakanın görüldüğü 6'ncı", "Kovid-19'dan en fazla ölümün görüldüğü 7'nci ülke" konumunda bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Meksika, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 09:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

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