Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

18.10.2020 09:17
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Son 24 saatte salgın nedeniyle Brezilya'da 461, Arjantin'de 384, Meksika'da 355, Kolombiya'da 187 ve Peru'da 54 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, bir günde 461 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 153 bin 675'e, 24 bin 62 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 5 milyon 224 bin 362'ye yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 62 bin 634 vaka ve 37 bin 992 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da, virüsten iyileşenlerin sayısı 4 milyon 635 bin 315 olarak kaydedildi.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığına göre, son 24 saatteKovid-19 nedeniyle 384 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 26 bin 107'ye, 13 bin 510 kişide de virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 979 bin 119'a çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı da 791 bin 174 olarak açıklandı.

Salgına karşı oldukça uzun bir karantina uygulamasına rağmen Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 6'ncı ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin'de 20 Mart'ta yürürlüğe konulan ve sonrasında büyük ölçüde hafifletilen karantina, ülkenin 18 eyaletinin belirli bölgelerinde 25 Ekim'e kadar uzatılmıştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 355 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 bin 447 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı.

Ülkede ölü sayısı 86 bin 59'a, toplam vaka sayısı 847 bin 108'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 615 bin 680 olarak bildirildi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 10'uncu ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 187 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölü sayısı 28 bin 803'e çıktı.

Son 24 saatte 7 bin 17 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 952 bin 371'e ulaştı. İyileşenlerin sayısı ise 847 bin 467 olarak duyuruldu.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 7'nci ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 54 kişi yaşamını yitirdi ve 1140 yeni Kovid-19 vakası görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 865 bin 549'a, can kaybı 33 bin 702'ye, iyileşenlerin sayısı 774 bin 356'ya yükseldi.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, "dünyada en fazla vaka ve Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü 9'uncu ülke" konumunda bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Peru, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

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