Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Son 24 saatte salgın nedeniyle Brezilya'da 508, Arjantin'de 350, Meksika'da 516, Kolombiya'da 209 ve Peru'da 49 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 508 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 159 bin 477'ye, 22 bin 282 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 516 bin 658'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 113 bin 788 vaka ve 39 bin 255 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 966 bin 264 olarak açıklandı.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 350 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 30 bin 792'ye, 13 bin 379 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 157 bin 179'a çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 961 bin 101 olarak açıklandı.

Salgına karşı oldukça uzun karantina uygulamasına rağmen Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 7. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin'de, 20 Mart'ta yürürlüğe konulan ve sonrasında büyük ölçüde hafifletilen karantina, 8 eyalet ile başkent Buenos Aires ve çevresinde 8 Kasım'a kadar uzatılmıştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 516 kişi hayatını kaybetti ve 6 bin yeni vaka tespit edildi.

Ülkede ölü sayısı 91 bin 289'a, toplam vaka sayısı 918 bin 811'e, iyileşenlerin sayısı da 673 bin 457 yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, dünyada en çok vakanın görüldüğü 10. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 209 kişi hayatını kaybetti ve ölü sayısı 31 bin 135'e çıktı.

Son 24 saatte 10 bin 29 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 63 bin 151'e ulaştı, iyileşenlerin sayısı 959 bin 433 olarak duyuruldu.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 49 kişi yaşamını yitirdi ve 949 yeni Kovid-19 vakası görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 900 bin 180'e, can kaybı 34 bin 411'e, iyileşenlerin sayısı 822 bin 316'ya yükseldi.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, dünyada en fazla vaka ve Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü 11. ülke konumunda bulunuyor.