Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

06.11.2020 08:23
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Meksika'da 635, Arjantin'de 248, Kolombiya'da 196 ve Peru'da 59 kişi yaşamını yitirdi.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 544 kişi hayatını kaybetti ve 5 bin 567 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede ölü sayısı 93 bin 772'ye, toplam vaka sayısı 949 bin 197'ye, iyileşenlerin sayısı da 701 bin 837'ye yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 248 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 32 bin 766'ya, 11 bin 100 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 217 bin 28'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 30 bin 137 olarak açıklandı.

Salgına karşı oldukça uzun karantina uygulamasına rağmen Arjantin, Worldometer sitesine göre, "dünyada en fazla vaka görülen 7'nci ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin'de, 20 Mart'ta yürürlüğe konulan ve sonrasında büyük ölçüde hafifletilen karantina, 8 eyalet ile başkent Buenos Aires ve çevresinde 8 Kasım'a kadar uzatılmıştı.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 196 kişi hayatını kaybetti ve virüse bağlı ölü sayısı 32 bin 209'a çıktı.

Son 24 saatte 9 bin 893 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 117 bin 977'ye ulaştı, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 11 bin 166 olarak duyuruldu.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, Worldometer'a göre, "dünyada en fazla vaka görülen 8'inci ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 59 kişi yaşamını yitirdi ve 1091 yeni vaka görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 914 bin 722'ye, virüse bağlı can kaybı 34 bin 730'a, iyileşenlerin sayısı 838 bin 265'e yükseldi.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, Worldometer'a göre, "dünyada en fazla vaka görülen 11'inci ülke" konumunda bulunuyor.

Latin Amerika, Arjantin, Peru, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika


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