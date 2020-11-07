Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

07.11.2020 09:13
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 279, Meksika'da 551, Arjantin'de 371, Kolombiya'da 196 ve Peru'da 53 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya'da eyaletlerin sağlık sekreterliklerinin oluşturduğu Ulusal Sağlık Sekreterleri Konseyi (CONASS) verilerine göre, teknik hataların yaşandığı 5 eyalet hariç ülkede son 24 saatte 279 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 162 bin 15'e, 18 bin 862 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 5 milyon 631 bin 181'e yükseldi.

Aralarında salgından en çok etkilenen Sao Paulo'nun da bulunduğu 5 eyalet, teknik bir problem nedeniyle Kovid-19 vakaları ve ölü sayılarını aktaramıyor.

Bu nedenle, Brezilya Sağlık Bakanlığının günlük Kovid-19 vakalarını açıkladığı 2 panel, 4 Kasım'dan bu yana veri aktarımında bulunmuyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 551 kişi hayatını kaybetti ve 5 bin 931 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede ölü sayısı 94 bin 323'e, toplam vaka sayısı 955 bin 128'e, iyileşenlerin sayısı da 706 bin 267'ye yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 371 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 33 bin 136'ya, 11 bin 786 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 228 bin 814'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 42 bin 237 olarak açıklandı.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, 20 Mart'ta yürürlüğe konan ve ülkenin büyük çoğunluğunda kaldırılan karantinanın, uzun süredir vakalarda düşüşün kaydedildiği başkent Buenos Aires ve çevresinde sona erdiğini, burada yalnızca sosyal mesafe kurallarının geçerli olacağını açıkladı.

Fernandez, vakaların artmaya devam ettiği 10 eyaletin belirli bölgelerinde ise karantinanın 29 Kasım'a kadar devam edeceğini söyledi.

Salgına karşı oldukça uzun karantina uygulamasına rağmen Arjantin, Worldometer sitesine göre, "dünyada en fazla vaka görülen 7'nci ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 196 kişi hayatını kaybetti ve virüse bağlı ölü sayısı 32 bin 405'e çıktı.

Son 24 saatte 9 bin 756 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 127 bin 733'e ulaştı, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 20 bin 263 olarak duyuruldu.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, Worldometer'a göre, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 53 kişi yaşamını yitirdi ve 995 yeni vaka görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 917 bin 503'e, virüse bağlı can kaybı 34 bin 783'e, iyileşenlerin sayısı 838 bin 783'e yükseldi.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, Worldometer'a göre, "dünyada en fazla vaka görülen 11'inci ülke" konumunda bulunuyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika


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