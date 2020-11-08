Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

08.11.2020 09:05
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 254, Meksika'da 485, Arjantin'de 213 ve Kolombiya'da 190 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya'da eyaletlerin sağlık sekreterliklerinin oluşturduğu Ulusal Sağlık Sekreterleri Konseyi (CONASS) verilerine göre, teknik hataların yaşandığı 3 eyalet hariç ülkede son 24 saatte 254 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 162 bin 269'a, 22 bin 380 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 5 milyon 653 bin 561'e yükseldi.

Aralarında salgından en çok etkilenen Sao Paulo'nun da bulunduğu 3 eyalette devam eden teknik bir arıza nedeniyle Kovid-19 vakaları ve ölü sayıları aktarılamıyor.

Bu nedenle, Brezilya Sağlık Bakanlığının günlük Kovid-19 vakalarını açıkladığı 2 panel, 4 Kasım'dan bu yana veri aktarımında bulunmuyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 485 kişi hayatını kaybetti ve 6 bin 810 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede ölü sayısı 94 bin 808'e, toplam vaka sayısı 961 bin 938'e, iyileşenlerin sayısı da 710 bin 940'a yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 213 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 33 bin 348'e, 8 bin 37 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 236 bin 851'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 53 bin 313 olarak açıklandı.

Arjantin'de, 20 Mart'ta yürürlüğe konan ve ülkenin büyük çoğunluğunda kaldırılan karantina, vakaların artmaya devam ettiği 10 eyaletin belirli bölgelerinde 29 Kasım'a kadar uzatılmıştı.

Salgına karşı oldukça uzun karantina uygulamasına rağmen Arjantin, Worldometer sitesine göre, "dünyada en fazla vaka görülen 7'nci ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 190 kişi hayatını kaybetti ve virüse bağlı ölü sayısı 32 bin 595'e çıktı.

Son 24 saatte 8 bin 714 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 136 bin 447'ye ulaştı, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 29 bin 82 olarak duyuruldu.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, Worldometer'a göre, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Latin Amerika, Arjantin, Meksika, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika


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