Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

10.11.2020 08:29
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 231, Meksika'da 198, Arjantin'de 349, Kolombiya'da 183, Peru'da 64 ve Şili'de 45 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya'da eyaletlerin sağlık sekreterliklerinin oluşturduğu Ulusal Sağlık Sekreterleri Konseyi (CONASS) verilerine göre, teknik hataların yaşandığı Sao Paulo eyaleti hariç ülkede son 24 saatte 231 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 162 bin 628'e, 10 bin 197 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 5 milyon 675 bin 32'ye yükseldi.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 198 kişi hayatını kaybetti ve 4 bin 960 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede ölü sayısı 95 bin 225'e, toplam vaka sayısı 972 bin 785'e, iyileşenlerin sayısı da 721 bin 76'ya yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 349 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 33 bin 907'ye, 8 bin 317 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 1 milyon 250 bin 499'a çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 73 bin 577 olarak açıklandı.

Arjantin'de, 20 Mart'ta yürürlüğe konan ve ülkenin büyük çoğunluğunda kaldırılan karantina, vakaların artmaya devam ettiği 10 eyaletin belirli bölgelerinde 29 Kasım'a kadar uzatılmıştı.

Salgına karşı oldukça uzun karantina uygulamasına rağmen Arjantin, Worldometer sitesine göre, "dünyada en fazla vaka görülen 7'nci ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 183 kişi hayatını kaybetti ve virüse bağlı ölüm sayısı 32 bin 974'e çıktı.

Son 24 saatte 5 bin 176 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 149 bin 63'e ulaştı, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 47 bin 17 olarak duyuruldu.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, Worldometer'a göre, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 64 kişi yaşamını yitirdi ve 401 yeni vaka görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 923 bin 527'ye, virüse bağlı can kaybı 34 bin 943'e, iyileşenlerin sayısı 848 bin 346'ya yükseldi.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, Worldometer'a göre, "dünyada en fazla vaka görülen 12'nci ülke" konumunda bulunuyor.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 45 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 14 bin 588'e çıktı.

Ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısı 1321 artışla 522 bin 879'a, iyileşenlerin sayısı da 498 bin 904'e ulaştı.

Latin Amerika, Arjantin, Peru, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan'da protestocular hükümet binasını basarak Paşinyan'ın odasına girdi Azerbaycan'da tarihi gece! Zafer kutlamaları sabaha kadar devam etti Dağlık Karabağ zaferi sonrası ulusa seslenen Aliyev: Bu anlaşma bizim şanlı zaferimizdir, onları iti kovar gibi kovduk Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış İstifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan boşalan göreve Lütfi Elvan getirildi Android işletim sistemli eski telefonlar önümüzdeki yıldan itibaren internet sitelerini açamayacak Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin genç oyuncusu Nilsu Berfin Aktaş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir
Yasak Elma'nın 85. bölüm fragmanı yayınlandı! Merdivenden düşen Halit ölüyor mu? Yasak Elma'nın 85. bölüm fragmanı yayınlandı! Merdivenden düşen Halit ölüyor mu?         
07:54
Sevgilisine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan Sermiyan Midyat hakkında 8 yıla kadar hapsi istemi Sevgilisine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan Sermiyan Midyat hakkında 8 yıla kadar hapsi istemi         
07:39
Koronavirüse karşı yüzde 90 etkili aşının arkasında 2 Türk bilim insanı var Koronavirüse karşı yüzde 90 etkili aşının arkasında 2 Türk bilim insanı var         
06:28
İşgalci Ermenistan teslim oldu! Dağlık Karabağ, Azerbaycan'a bırakılıyor İşgalci Ermenistan teslim oldu! Dağlık Karabağ, Azerbaycan'a bırakılıyor         
01:05
İstifa eden Berat Albayrak'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Lütfi Elvan kimdir? İstifa eden Berat Albayrak'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Lütfi Elvan kimdir?         
00:30
Canlı yayında kaza yapan sürücüyü hastaneler kabul etmeyince hayatını kaybetti Canlı yayında kaza yapan sürücüyü hastaneler kabul etmeyince hayatını kaybetti         
23:48
Fenerbahçe Teknik Direktör Erol Bulut, 4 ismi kulübeye çekiyor Fenerbahçe Teknik Direktör Erol Bulut, 4 ismi kulübeye çekiyor         
22:59
Real Madrid'li Isco'nun sevgilisi, kendisine gönderilen çirkin mesajları ifşa etti Real Madrid'li Isco'nun sevgilisi, kendisine gönderilen çirkin mesajları ifşa etti         
20:16
Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'ye hapis cezası verilip tahliye edildi Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'ye hapis cezası verilip tahliye edildi         
18:15
Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi         
17:38
Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi         
16:01
Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu         
15:30
Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı         
15:14
Dinlenme tesisinde şoke eden görüntü! Kadın, otoparkta tartıştığı adamı çekip vurdu Dinlenme tesisinde şoke eden görüntü! Kadın, otoparkta tartıştığı adamı çekip vurdu         
13:16
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan tehdit edilirse ülkeme Türk askerini davet edeceğim Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan tehdit edilirse ülkeme Türk askerini davet edeceğim         
11:31
Sokak ortasında yapılan fuhuş pazarlığı mahalle halkını isyan ettirdi Sokak ortasında yapılan fuhuş pazarlığı mahalle halkını isyan ettirdi         
11:30
Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı         
10:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 08:45:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei