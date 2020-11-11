Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

11.11.2020 08:19
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 174, Meksika'da 617, Arjantin'de 279, Kolombiya'da 174, Peru'da 49 ve Şili'de 23 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya'da eyaletlerin sağlık sekreterliklerinin oluşturduğu Ulusal Sağlık Sekreterleri Konseyi (CONASS) verilerine göre, teknik hataların yaşandığı Sao Paulo ve Parana eyaleti hariç ülkede son 24 saatte 174 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 162 bin 802'ye, 23 bin 973 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 5 milyon 699 bin 5'e yükseldi.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 617 kişi hayatını kaybetti ve 5 bin 746 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede ölü sayısı 95 bin 842'ye, toplam vaka sayısı 978 bin 531'e, iyileşenlerin sayısı da 725 bin 846'ya yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 279 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 34 bin 183'e, 11 bin 977 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 1 milyon 262 bin 476'ya çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 81 bin 897 olarak açıklandı.

Arjantin'de, 20 Mart'ta yürürlüğe konan ve ülkenin büyük çoğunluğunda kaldırılan karantina, vakaların artmaya devam ettiği 10 eyaletin belirli bölgelerinde 29 Kasım'a kadar uzatılmıştı.

Salgına karşı oldukça uzun karantina uygulamasına rağmen Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 7'nci ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 174 kişi hayatını kaybetti ve virüse bağlı ölüm sayısı 33 bin 148'e çıktı.

Son 24 saatte 7 bin 612 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 156 bin 675'e ulaştı, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 59 bin 237 olarak duyuruldu.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 49 kişi yaşamını yitirdi ve 768 yeni vaka görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 925 bin 431'e, virüse bağlı can kaybı 34 bin 992'ye, iyileşenlerin sayısı 850 bin 670'e yükseldi.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, "dünyada en fazla vaka görülen 12'nci ülke" konumunda bulunuyor.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 23 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 14 bin 611'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1028 artışla 523 bin 907'ye, iyileşenlerin sayısı 500 bin 142'ye ulaştı.

Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Peru, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika


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