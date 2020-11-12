Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

12.11.2020 08:17
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 566, Meksika'da 588, Arjantin'de 348, Kolombiya'da 164, Ekvador'da 71 ve Peru'da 39 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya'da eyaletlerin sağlık sekreterliklerinin oluşturduğu Ulusal Sağlık Sekreterleri Konseyi (CONASS) verilerine göre, teknik hataların yaşandığı Amazonas eyaleti hariç ülkede son 24 saatte 566 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 163 bin 368'e, 48 bin 655 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 5 milyon 747 bin 660'a yükseldi.

Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu (Anvisa), 10 Kasım'da durdurduğu Çinli ilaç şirketi Sinavoc Biotech'in geliştirdiği "CoronaVac" isimli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayının insanlar üzerinde yapılan 3. faz deneylerinin yeniden başlatıldığını açıkladı.

Anvisa'nın açıklamasında, Sinavoc Biotech'in deneylerin yeniden başlatılmasına yetecek bilgiyi sunduğu belirtildi.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 588 kişi hayatını kaybetti ve 7 bin 646 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede ölü sayısı 96 bin 430'a, toplam vaka sayısı 986 bin 177'e, iyileşenlerin sayısı da 731 bin 468'e yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 348 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 34 bin 531'e, 10 bin 880 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 1 milyon 273 bin 356'ya çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 81 bin 897 olarak açıklandı.

Arjantin'de, 20 Mart'ta yürürlüğe konan ve ülkenin büyük çoğunluğunda kaldırılan karantina, vakaların artmaya devam ettiği 10 eyaletin belirli bölgelerinde 29 Kasım'a kadar uzatılmıştı.

Salgına karşı oldukça uzun karantina uygulamasına rağmen Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 7'nci ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 164 kişi hayatını kaybetti ve virüse bağlı ölüm sayısı 33 bin 312'ye çıktı.

Son 24 saatte 8 bin 651 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 165 bin 326'ya ulaştı, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 70 bin 423 olarak duyuruldu.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 71 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 12 bin 920'ye yükseldi.

Vaka sayısının 919 artarak 176 bin 630'a çıktığı ülkede, bugüne kadar 154 bin 956 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 39 kişi yaşamını yitirdi ve 872 yeni vaka görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 928 bin 6'ya, virüse bağlı can kaybı 35 bin 301'e, iyileşenlerin sayısı 853 bin 208'e yükseldi.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, "dünyada en fazla vaka görülen 12'nci ülke" konumunda bulunuyor.

Latin Amerika, Arjantin, Meksika, Peru, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika


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