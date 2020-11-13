Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

13.11.2020 08:39
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 866, Meksika'da 626, Arjantin'de 251, Kolombiya'da 179, Şili'de 66, Peru'da 36 ve Ekvador'da 26 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya'da eyaletlerin sağlık sekreterliklerinin oluşturduğu Ulusal Sağlık Sekreterleri Konseyi (CONASS) verilerine göre, teknik hataların yaşandığı Parana eyaleti hariç ülkede son 24 saatte 866 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 164 bin 234'e, 31 bin 723 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 5 milyon 779 bin 383'e yükseldi.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 626 kişi hayatını kaybetti ve 5 bin 658 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede ölü sayısı 97 bin 56'ya, toplam vaka sayısı 991 bin 835'e, iyileşenlerin sayısı da 736 bin 197'ye yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 251 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 34 bin 782'ye, 11 bin 163 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 1 milyon 284 bin 519'a çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 100 bin 180 olarak açıklandı.

Arjantin'de, 20 Mart'ta yürürlüğe konan ve ülkenin büyük çoğunluğunda kaldırılan karantina, vakaların artmaya devam ettiği 10 eyaletin belirli bölgelerinde 29 Kasım'a kadar uzatılmıştı.

Salgına karşı oldukça uzun karantina uygulamasına rağmen Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8'nci ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 179 kişi hayatını kaybetti ve virüse bağlı ölüm sayısı 33 bin 491'e çıktı.

Son 24 saatte 8 bin 686 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 174 bin 12'ye ulaştı, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 81 bin 691 olarak duyuruldu.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 66 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 14 bin 699'a çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1634 artışla 526 bin 438'e, iyileşenlerin sayısı 502 bin 475'e ulaştı.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 36 kişi yaşamını yitirdi ve 805 yeni vaka görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 930 bin 237'ye, virüse bağlı can kaybı 35 bin 67'ye, iyileşenlerin sayısı 856 bin 23'e yükseldi.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, "dünyada en fazla vaka görülen 12'nci ülke" konumunda bulunuyor.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 26 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 12 bin 946'ya yükseldi.

Vaka sayısının 883 artarak 177 bin 513'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 154 bin 956 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.

Latin Amerika, Arjantin, Peru, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika


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