Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

15.11.2020 09:13
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 921 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 165 bin 658'e, 38 bin 307 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 5 milyon 848 bin 959'a yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 167 bin 422 vaka ve 40 bin 549 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 291 bin 511 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 635 kişi hayatını kaybetti ve 5 bin 860 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede ölü sayısı 98 bin 259'a, toplam vaka sayısı 1 milyon 3 bin 253'e, iyileşenlerin sayısı da 745 bin 361'e yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 262 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 35 bin 307'ye, 8 bin 468 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 1 milyon 304 bin 846'ya çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 119 bin 366 olarak açıklandı.

Arjantin'de, 20 Mart'ta yürürlüğe konan ve ülkenin büyük çoğunluğunda kaldırılan karantina, vakaların artmaya devam ettiği 10 eyaletin belirli bölgelerinde 29 Kasım'a kadar uzatılmıştı.

Salgına karşı oldukça uzun karantina uygulamasına rağmen Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 160 kişi hayatını kaybetti ve virüse bağlı ölü sayısı 33 bin 829'a çıktı.

Son 24 saatte 8 bin 307 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 191 bin 4'e ulaştı, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 97 bin 576 olarak duyuruldu.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 71 kişi yaşamını yitirdi ve 1042 yeni vaka görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 934 bin 899'a, virüse bağlı can kaybı 35 bin 177'ye, iyileşenlerin sayısı 861 bin 17'ye yükseldi.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 39 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 14 bin 777'ye çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1592 artışla 529 bin 676'ya, iyileşenlerin sayısı 505 bin 243'e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 20 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 12 bin 997'ye yükseldi.

Vaka sayısının 1161 artarak 179 bin 627'ye çıktığı ülkede, bugüne kadar 154 bin 956 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Arjantin, Meksika, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika


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