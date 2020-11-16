Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

16.11.2020 08:29
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 140, Meksika'da 283, Arjantin'de 129, Kolombiya'da 202, Peru'da 54 ve Şili'de 42 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 140 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 165 bin 798'e, 14 bin 134 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 5 milyon 863 bin 93'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 168 bin 640 vaka ve 40 bin 564 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 303 bin 114 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 283 kişi hayatını kaybetti ve 3 bin 269 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede ölü sayısı 98 bin 542'ye, toplam vaka sayısı 1 milyon 6 bin 522'ye, iyileşenlerin sayısı da 750 bin 190'e yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 129 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 35 bin 436'ya, 5 bin 645 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 1 milyon 310 bin 491'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 129 bin 102 olarak açıklandı.

Arjantin'de, 20 Mart'ta yürürlüğe konan ve ülkenin büyük çoğunluğunda kaldırılan karantina, vakaların artmaya devam ettiği 10 eyaletin belirli bölgelerinde 29 Kasım'a kadar uzatılmıştı.

Salgına karşı oldukça uzun karantina uygulamasına rağmen Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 202 kişi hayatını kaybetti ve virüse bağlı ölü sayısı 34 bin 31'e çıktı.

Son 24 saatte 7 bin 742 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 198 bin 746'ya ulaştı, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 104 bin 956 olarak duyuruldu.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 54 kişi yaşamını yitirdi ve 719 yeni vaka görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 937 bin 11'e, virüse bağlı can kaybı 35 bin 231'e, iyileşenlerin sayısı 863 bin 120'ye yükseldi.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 42 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 14 bin 819'a çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1597 artışla 531 bin 273'e, iyileşenlerin sayısı 506 bin 700'e ulaştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Meksika, Peru, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika


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