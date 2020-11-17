Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

17.11.2020 08:05
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 216, Meksika'da 319, Arjantin'de 292, Kolombiya'da 192, Peru'da 40 ve Şili'de 44 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 216 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 166 bin 14'e, 13 bin 371 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 5 milyon 876 bin 464'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 169 bin 377 vaka ve 40 bin 576 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 322 bin 406 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 319 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 874 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede ölü sayısı 98 bin 861'e, toplam vaka sayısı 1 milyon 9 bin 396'ya, iyileşenlerin sayısı da 754 bin 200'e yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 292 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 35 bin 727'ye, 7 bin 893 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 1 milyon 318 bin 384'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 140 bin 196 olarak açıklandı.

Arjantin'de, 20 Mart'ta yürürlüğe konan ve ülkenin büyük çoğunluğunda kaldırılan karantina, vakaların artmaya devam ettiği 10 eyaletin belirli bölgelerinde 29 Kasım'a kadar uzatılmıştı.

Salgına karşı oldukça uzun karantina uygulamasına rağmen Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 192 kişi hayatını kaybetti ve virüse bağlı ölü sayısı 34 bin 223'e çıktı.

Son 24 saatte 6 bin 471 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 205 bin 217'ye ulaştı, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 111 bin 867 olarak duyuruldu.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 40 kişi yaşamını yitirdi ve 445 yeni vaka görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 938 bin 268'e, virüse bağlı can kaybı 35 bin 271'e, iyileşenlerin sayısı 865 bin 348'ye yükseldi.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 44 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 14 bin 863'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1331 artışla 532 bin 604'e, iyileşenlerin sayısı 508 bin 67'ye ulaştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kolombiya, Arjantin, Peru, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika


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