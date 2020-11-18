Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

18.11.2020 08:35
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 216, Meksika'da 165, Arjantin'de 379, Kolombiya'da 158, Peru'da 46 ve Şili'de 20 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 216 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 166 bin 699'a, 35 bin 294 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 5 milyon 911 bin 758'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 178 bin 75 vaka ve 40 bin 749 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 361 bin 592 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 165 kişi hayatını kaybetti ve 1 bin 757 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede ölü sayısı 99 bin 26'ya, toplam vaka sayısı 1 milyon 11 bin 153'e, iyileşenlerin sayısı da 757 bin 951'e yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 379 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 36 bin 106'ya, 10 bin 621 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 1 milyon 329 bin 5'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 148 bin 833 olarak açıklandı.

Arjantin'de, 20 Mart'ta yürürlüğe konan ve ülkenin büyük çoğunluğunda kaldırılan karantina, vakaların artmaya devam ettiği 10 eyaletin belirli bölgelerinde 29 Kasım'a kadar uzatılmıştı.

Salgına karşı oldukça uzun karantina uygulamasına rağmen Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 158 kişi hayatını kaybetti ve virüse bağlı ölü sayısı 34 bin 381'e çıktı.

Son 24 saatte 5 bin 911 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 211 bin 128'e ulaştı, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 118 bin 902 olarak duyuruldu.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 46 kişi yaşamını yitirdi ve 702 yeni vaka görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 939 bin 931'e, virüse bağlı can kaybı 35 bin 317'ye, iyileşenlerin sayısı 867 bin 306'ya yükseldi.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 20 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 14 bin 883'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1006 artışla 533 bin 610'a, iyileşenlerin sayısı 509 bin 401'e ulaştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kolombiya, Arjantin, Peru, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika


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