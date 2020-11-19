Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

19.11.2020 07:43
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 756, Meksika'da 502, Arjantin'de 241, Kolombiya'da 182, Ekvador'da 27 ve Guatemala'da 61 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 756 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 167 bin 455'e, 34 bin 91 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 5 milyon 945 bin 849'a yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 184 bin 496 vaka ve 40 bin 927 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 389 bin 863 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 502 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 3 bin 918 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede virüse bağlı ölü sayısı 99 bin 528'e, toplam vaka sayısı 1 milyon 15 bin 71'e, iyileşenlerin sayısı da 762 bin 25'e yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 11'nci ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 241 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 36 bin 347'ye, 10 bin 332 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 1 milyon 339 bin 337'ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 156 bin 474 olarak açıklandı.

Arjantin'de, 20 Mart'ta yürürlüğe konan ve ülkenin büyük çoğunluğunda kaldırılan karantina, vakaların artmaya devam ettiği 10 eyaletin belirli bölgelerinde 29 Kasım'a kadar uzatılmıştı.

Salgına karşı oldukça uzun karantina uygulamasına rağmen Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 182 kişi hayatını kaybetti ve virüse bağlı ölü sayısı 34 bin 563'e çıktı.

Son 24 saatte 6 bin 875 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 218 bin 3'e ulaştı, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 125 bin 184 olarak duyuruldu.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 10'uncu ülke" konumunda bulunuyor.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 27 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 13 bin 52'ye yükseldi.

Vaka sayısının 1146 artarak 182 bin 250'ye çıktığı ülkede, bugüne kadar 160 bin 639 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 61 artarak 4 bin 8'e, vaka sayısı da 651 artışla 116 bin 381'e ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar 105 bin 708 kişi iyileşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Kolombiya, Arjantin, Meksika, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika


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