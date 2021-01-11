Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 469, Meksika'da 502, Arjantin'de 78, Kolombiya'da 330, Peru'da 67, Şili'de 59 ve Bolivya'da 25 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 469 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 203 bin 100'e, 29 bin 792 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 105 bin 790'a yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 546 bin 132 vaka ve 48 bin 351 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 7 milyon 167 bin 651'e ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 502 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 3 vaka tespit edildi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı 133 bin 706'ya, toplam vaka sayısı 1 milyon 534 bin 39'a ve iyileşenlerin sayısı 1 milyon 150 bin 422'ye çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 78 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 44 bin 495'ye, 7 bin 808 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 722 bin 217'ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 511 bin 750 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 330 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 46 bin 114'e çıktı.

Son 24 saatte 15 bin 537 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 786 bin 900'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 621 bin 19'a ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 67 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 909 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 35 bin 184'e, virüse bağlı can kaybı 38 bin 280'ne, iyileşenlerin sayısı 969 bin 863'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 59 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 17 bin 96'ya çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 181 artışla 641 bin 923'e, iyileşenlerin sayısı 602 bin 861'e ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti ve 1098 yeni vaka görüldü.

Böylece vaka sayısı 173 bin 896'ya, virüse bağlı can kaybı 9 bin 376'ya, sağlığına kavuşanların sayısı ise 138 bin 87'ye çıktı.