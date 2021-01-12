Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

12.01.2021 08:01
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 480, Meksika'da 662, Arjantin'de 160, Kolombiya'da 337, Peru'da 55, Şili'de 66 ve Bolivya'da 39 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 480 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 203 bin 580'e, 25 bin 822 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 131 bin 612'ye yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 549 bin 142 vaka ve 48 bin 379 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 7 milyon 207 bin 483'e ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 662 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 594 vaka tespit edildi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı 134 bin 368'e, toplam vaka sayısı 1 milyon 541 bin 633'e ve iyileşenlerin sayısı 1 milyon 160 bin 373'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 160 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 44 bin 654'e, 8 bin 704 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 730 bin 921'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 518 bin 715 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 337 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 46 bin 451'e çıktı.

Son 24 saatte 15 bin 3 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 801 bin 903'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 632 bin 614'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 55 kişi yaşamını yitirdi ve 1720 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 37 bin 350'ye, virüse bağlı can kaybı 38 bin 335'e, iyileşenlerin sayısı 970 bin 916'ya yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 66 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 17 bin 162'ye çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 969 artışla 645 bin 892'ye, iyileşenlerin sayısı 606 bin 55'e ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 39 kişi hayatını kaybetti ve 1392 yeni vaka görüldü.

Böylece vaka sayısı 175 bin 288'e, virüse bağlı can kaybı 9 bin 415'e, sağlığına kavuşanların sayısı ise 138 bin 809'a çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika


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