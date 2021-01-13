Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

13.01.2021 08:05
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1110, Meksika'da 1314, Arjantin'de 194, Kolombiya'da 331, Peru'da 64, Şili'de 20, Bolivya'da 39 ve Guatemala'da 55 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 1110 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 204 bin 690'a, 64 bin 25 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 195 bin 637'ye yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 561 bin 844 vaka ve 48 bin 662 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 7 milyon 273 bin 707'ye ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1314 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 395 vaka tespit edildi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı 135 bin 682'ye, toplam vaka sayısı 1 milyon 556 bin 28'e ve iyileşenlerin sayısı 1 milyon 168 bin 354'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 194 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 44 bin 848'e, 13 bin 783 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 744 bin 704'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 527 bin 861 olarak açıklandı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 331 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 46 bin 782'ye çıktı.

Son 24 saatte 14 bin 179 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 816 bin 82'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 646 bin 892'ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 64 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 881 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 40 bin 231'e, virüse bağlı can kaybı 38 bin 399'a, iyileşenlerin sayısı 971 bin'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 20 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 17 bin 182'ye çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 243 artışla 649 bin 135'e, iyileşenlerin sayısı 608 bin 804'e ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 39 kişi hayatını kaybetti ve 1473 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 176 bin 761'e, virüse bağlı can kaybı 9 bin 454'e, sağlığına kavuşanların sayısı ise 139 bin 672'ye çıktı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 55 artarak 5 bin 80'e, vaka sayısı 1739 artışla 144 bin 982'ye yükseldi.

Ülkede şimdiye kadar virüs tespit edilen 131 bin 974 kişi iyileşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika


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