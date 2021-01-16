Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

16.01.2021 09:07
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1151, Meksika'da 1106, Arjantin'de 103, Kolombiya'da 377, Peru'da 90, Şili'de 75, Ekvador'da 27, Bolivya'da 41 ve Guatemala'da 26 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 1151 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 208 bin 246'ya, 69 bin 198 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 393 bin 492'ye yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 605 bin 845 vaka ve 49 bin 600 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 7 milyon 361 bin 379'a ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1106 kişi hayatını kaybetti, 21 bin 366 vaka tespit edildi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı 139 bin 22'ye, toplam vaka sayısı 1 milyon 609 bin 735'e ve iyileşenlerin sayısı 1 milyon 199 bin 810'a çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 103 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölüm sayısı 45 bin 227'ye, 12 bin 332 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 783 bin 47'ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 561 bin 963 olarak açıklandı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 377 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 47 bin 868'e çıktı.

Son 24 saatte 21 bin 78 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 870 bin 179'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 698 bin 457'ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 90 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 11 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 56 bin 23'e, virüse bağlı can kaybı 38 bin 654'e, iyileşenlerin sayısı 978 bin 72'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 75 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 17 bin 369'a çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 471 artışla 661 bin 180'e, iyileşenlerin sayısı 617 bin 372'ye ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 14 bin 273'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 864 artışla 226 bin 866'ya, iyileşenlerin sayısı 193 bin 581'e ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 41 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 573 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 183 bin 589'a, virüse bağlı can kaybı 9 bin 571'e, sağlığına kavuşanların sayısı ise 142 bin 279'a çıktı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 26 artarak 5 bin 177'ye, vaka sayısı 623 artışla 147 bin 560'a yükseldi.

Ülkede şimdiye kadar virüs tespit edilen 133 bin 217 kişi iyileşti

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika


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