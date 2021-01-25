Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

25.01.2021 08:15
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 592, Meksika'da 530, Arjantin'de 90, Kolombiya'da 392, Peru'da 169, Şili'de 79, Ekvador'da 27 ve Bolivya'da 58 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 592 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 217 bin 37'ye, 28 bin 323 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 844 bin 577'ye yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 699 bin 427 vaka ve 51 bin 502 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 7 milyon 653 bin 770'e ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 530 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 872 vaka tespit edildi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı 149 bin 614'e, toplam vaka sayısı 1 milyon 763 bin 219'e ve iyileşenlerin sayısı 1 milyon 320 bin 448'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 90 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 46 bin 827'ye, 5 bin 31 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 867 bin 223'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 656 bin 149 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilerine göre, son 24 saatte 392 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 51 bin 374'e çıktı.

Son 24 saatte 12 bin 516 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 15 bin 485'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 832 bin 168'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 169 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 56 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 99 bin 13'e, virüse bağlı can kaybı 39 bin 777'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 12 bin 450'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 79 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 17 bin 933'e çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 463 artışla 699 bin 110'a, iyileşenlerin sayısı 654 bin 101'e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 27 artarak 14 bin 623'e, vaka sayısı 3 bin 60 artışla 241 bin 292'ye yükseldi.

Ülkede şimdiye kadar virüs tespit edilen 199 bin 332 kişi iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 58 kişi hayatını kaybetti ve 1048 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 201 bin 37'ye, virüse bağlı can kaybı 9 bin 985'e, sağlığına kavuşanların sayısı 150 bin 439'a çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika


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