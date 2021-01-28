Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1283, Meksika'da 1623, Arjantin'de 182, Kolombiya'da 395, Peru'da 165 ve Bolivya'da 62 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1283 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 220 bin 161'e, 63 bin 520 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 996 bin 786'ya yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 731 bin 294 vaka ve 52 bin 170 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 7 milyon 877 bin 337'ye ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1623 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 944 vaka tespit edildi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı 153 bin 639'a, toplam vaka sayısı 1 milyon 806 bin 849'a ve iyileşenlerin sayısı 1 milyon 362 bin 525'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 182 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 47 bin 435'e, 10 bin 843 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 896 bin 53'e ulaştı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 682 bin 563 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda yer alıyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 395 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 52 bin 523'e yükseldi.

Son 24 saatte 13 bin 953 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 55 bin 305'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 880 bin 41'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 165 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 404 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 113 bin 970'e, virüse bağlı can kaybı 40 bin 272'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 28 bin 120'ye çıktı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 62 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 866 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 208 bin 74'e, virüse bağlı can kaybı 10 bin 167'ye, sağlığına kavuşanların sayısı ise 154 bin 377'ye yükseldi.