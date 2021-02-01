Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

01.02.2021 09:01
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 559 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 224 bin 504'e, 27 bin 756 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 204 bin 731'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 777 bin 368 vaka ve 53 bin 34 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 8 milyon 27 bin 42'ye ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 462 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 30 yeni vaka tespit edildi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı 158 bin 536'ya, toplam vaka sayısı 1 milyon 864 bin 260'a ve iyileşenlerin sayısı 1 milyon 412 bin 393'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 43 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 47 bin 974'e, 4 bin 975 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 927 bin 239'a çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 721 bin 650 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 333 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 53 bin 983'e çıktı.

Son 24 saatte 8 bin 78 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 94 bin 884'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 938 bin 322'ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 169 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 974 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 138 bin 239'a, virüse bağlı can kaybı 41 bin 26'ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 52 bin 50'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 113 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 18 bin 452'ye çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 209 artışla 727 bin 109'a, iyileşenlerin sayısı 681 bin 981'e ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 49 kişi hayatını kaybetti ve 1438 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 216 bin 835'e, virüse bağlı can kaybı 10 bin 379'a, sağlığına kavuşanların sayısı 159 bin 222'ye çıktı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 25 artarak 5 bin 643'e, vaka sayısı da 386 artışla 159 bin 504'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 144 bin 595 kişi de iyileşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Arjantin, Meksiko, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika


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