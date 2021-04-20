Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınında can kayıpları artmaya devam ediyor - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınında can kayıpları artmaya devam ediyor

20.04.2021 09:35
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınında can kayıpları artmaya devam ediyor, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1347, Meksika'da 127, Arjantin'de 248, Kolombiya'da 420, Peru'da 307, Şili'de 100, Paraguay'da 71 ve Uruguay'da 63 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1347 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 374 bin 682'ye, 30 bin 624 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 13 milyon 973 bin 695'e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 750 bin 300 vaka ve 88 bin 528 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 12 milyon 460 bin 712 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 127 kişi hayatını kaybetti, 1308 yeni vaka tespit edildi.

Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 212 bin 466'ya, toplam vaka sayısı 2 milyon 306 bin 910'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 833 bin 132'ye çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 14. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 248 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 59 bin 476'ya, 20 bin 461 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 714 bin 475'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 386 bin 383 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 420 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 68 bin 748'e çıktı.

Son 24 saatte 14 bin 189 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 667 bin 136'ya, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 488 bin 246'ya ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 307 kişi yaşamını yitirdi ve 559 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 707 bin 787'ye, virüse bağlı can kaybı 57 bin 537'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 636 bin 286'ya yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 100 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 25 bin 277'ye çıktı.

Vaka sayısı 6 bin 643 artışla 1 milyon 131 bin 340'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 60 bin 826'ya ulaştı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 71 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 278 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 252 bin 443'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 5 bin 384'e, sağlığına kavuşanların sayısı 207 bin 803'e çıktı.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 63 artarak 1971'e, vaka sayısı 2 bin 297 artışla 167 bin 33'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 136 bin 304 kişi de iyileşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Arjantin, Meksiko, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınında can kayıpları artmaya devam ediyor - Son Dakika


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