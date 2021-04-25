Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

25.04.2021 09:15
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 3 bin 76, Meksika'da 349, Arjantin'de 298, Kolombiya'da 420, Peru'da 428, Şili'de 101, Ekvador'da 96, Bolivya'da 29, Guatemala'da 21, Paraguay'da 87 ve Uruguay'da 56 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 3 bin 76 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 389 bin 492'ye, 71 bin 137 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 14 milyon 308 bin 215'e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 827 bin 833 vaka ve 92 bin 548 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 12 milyon 766 bin 772 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 349 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 308 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 214 bin 853'e, toplam vaka sayısı 2 milyon 326 bin 738'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 848 bin 177'ye çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 298 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 61 bin 474'e, 21 bin 220 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 845 bin 872'ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 496 bin 277 olarak açıklandı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 440 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 70 bin 886'ya çıktı.

Son 24 saatte 16 bin 730 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 757 bin 274'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 573 bin 657'ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 428 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 861 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 754 bin 150'ye, virüse bağlı can kaybı 59 bin 440'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 679 bin 99'a yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 101 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 25 bin 742'ye çıktı.

Vaka sayısı 6 bin 796 artışla 1 milyon 162 bin 811'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 92 bin 934'e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 96 artarak 18 bin 158'e, vaka sayısı da 1448 artışla 372 bin 754'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 309 bin 541 kişi de iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 29 kişi hayatını kaybetti ve 1293 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 297 bin 185'e, virüse bağlı can kaybı 12 bin 812'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 244 bin 881'e çıktı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 21 artarak 7 bin 395'e, vaka sayısı 1518 artışla 221 bin 307'ye yükseldi.

Virüs tespit edilen 195 bin 802 kişi iyileşti.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 87 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 162 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 265 bin 296'ya, can kaybı 5 bin 802'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 217 bin 685'e çıktı.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 56 artarak 2 bin 283'e, vaka sayısı 2 bin 789 artışla 182 bin 326'ya yükseldi.

Virüs tespit edilen 151 bin 669 kişi iyileşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan sapığa 23 yıl hapis cezası 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan sapığa 23 yıl hapis cezası Sokakta yakalanan gencin 'turistim' yalanını ekipler bozdu Sokakta yakalanan gencin 'turistim' yalanını ekipler bozdu Yargıtay son noktayı koydu! Karşısındakine Yargıtay son noktayı koydu! Karşısındakine "salak" diyenler işte şimdi yandı 2 haftalık kısmi kapanma yarın bitiyor ama tablo hala karanlık! İşte bilim insanlarının yeni tedbir önerileri 2 haftalık kısmi kapanma yarın bitiyor ama tablo hala karanlık! İşte bilim insanlarının yeni tedbir önerileri Kayıp adamın cansız bedeni nehirde bulundu, altından yürek yakan bir hikaye çıktı Kayıp adamın cansız bedeni nehirde bulundu, altından yürek yakan bir hikaye çıktı "Bizi de vurup gitti" demişti! Kripto Tosuncuk'un ortağı ve abisi Güven Özer yakalandı Korku dolu anlar! Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı Korku dolu anlar! Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı Dekolte giymek onun için daha sancılı! Genç kadının göğüsleri yüzünden işitmediği söz yok Dekolte giymek onun için daha sancılı! Genç kadının göğüsleri yüzünden işitmediği söz yok

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Süper Lig'i karıştıran bahis şikesi iddiası! Kaleci Günay olayın detaylarını anlattı: Bize kumpas kuruldu Süper Lig'i karıştıran bahis şikesi iddiası! Kaleci Günay olayın detaylarını anlattı: Bize kumpas kuruldu         
10:15
Dünya kapanmayı tartışırken bir ülke işi bitirdi bile! 50 bin kişi yan yana konser izledi Dünya kapanmayı tartışırken bir ülke işi bitirdi bile! 50 bin kişi yan yana konser izledi         
09:45
Köy meydanında muhabbet eden erkekler jandarmayı görünce böyle kaçıştı Köy meydanında muhabbet eden erkekler jandarmayı görünce böyle kaçıştı         
09:41
"Soykırım" yalanına tepkiler çığ gibi! Açıklamalar peş peşe geldi, ABD Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı         
09:22
Kim Kardashian'dan skandal mesaj: Joe Biden'a sözde 'soykırım' için teşekkür etti Kim Kardashian'dan skandal mesaj: Joe Biden'a sözde 'soykırım' için teşekkür etti         
09:09
Thodex tesadüf değilmiş! Para transferinde kripto para kullanan FETÖ'nün bu yolla himmet topladığı iddia edildi Thodex tesadüf değilmiş! Para transferinde kripto para kullanan FETÖ'nün bu yolla himmet topladığı iddia edildi         
07:47
Ukrayna sırtımızdan vurdu: Ermeni soykırımı devlet seviyesinde tanınmalı Ukrayna sırtımızdan vurdu: Ermeni soykırımı devlet seviyesinde tanınmalı         
00:20
Biden'ın 'soykırım' metninde bir skandal daha! İstanbul'un adını değiştirdi Biden'ın 'soykırım' metninde bir skandal daha! İstanbul'un adını değiştirdi         
22:37
Azerbaycan'dan Biden'in Azerbaycan'dan Biden'in "soykırım" ifadesine tepki: Tarihi hata         
21:00
Ermenistan, Biden'ın skandal Ermenistan, Biden'ın skandal "soykırım" kararını memnuniyetle karşıladı         
20:43
Bakan Soylu ile Barış Atay sosyal medyada gerildi: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun Bakan Soylu ile Barış Atay sosyal medyada gerildi: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun         
18:52
Yüsra Geyik, Rıza Kocaoğlu ile yeni aşka yelken açtı Yüsra Geyik, Rıza Kocaoğlu ile yeni aşka yelken açtı         
18:12
Koordinatör bir bir anlattı! İllallah ettiren Akın Akınözü'nün yaptıkları yeni değilmiş Koordinatör bir bir anlattı! İllallah ettiren Akın Akınözü'nün yaptıkları yeni değilmiş         
17:19
Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı         
15:57
Oturdukları evin parkelerinin altından servet çıktı! Sayarken yoruldular Oturdukları evin parkelerinin altından servet çıktı! Sayarken yoruldular         
13:04
Bu illetten kurtuluş yok gibi! Ünlü profesörden koronavirüsü atlatanlara kötü haber Bu illetten kurtuluş yok gibi! Ünlü profesörden koronavirüsü atlatanlara kötü haber         
11:01
Saldırıya uğrayan kadın, kendisine çivili sopayla vurmaya çalışan adamı öldürmekten beter etti Saldırıya uğrayan kadın, kendisine çivili sopayla vurmaya çalışan adamı öldürmekten beter etti         
10:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2021 10:36:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei