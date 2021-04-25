Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 3 bin 76, Meksika'da 349, Arjantin'de 298, Kolombiya'da 420, Peru'da 428, Şili'de 101, Ekvador'da 96, Bolivya'da 29, Guatemala'da 21, Paraguay'da 87 ve Uruguay'da 56 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 3 bin 76 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 389 bin 492'ye, 71 bin 137 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 14 milyon 308 bin 215'e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 827 bin 833 vaka ve 92 bin 548 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 12 milyon 766 bin 772 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 349 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 308 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 214 bin 853'e, toplam vaka sayısı 2 milyon 326 bin 738'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 848 bin 177'ye çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 298 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 61 bin 474'e, 21 bin 220 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 845 bin 872'ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 496 bin 277 olarak açıklandı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 440 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 70 bin 886'ya çıktı.

Son 24 saatte 16 bin 730 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 757 bin 274'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 573 bin 657'ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 428 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 861 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 754 bin 150'ye, virüse bağlı can kaybı 59 bin 440'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 679 bin 99'a yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 101 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 25 bin 742'ye çıktı.

Vaka sayısı 6 bin 796 artışla 1 milyon 162 bin 811'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 92 bin 934'e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 96 artarak 18 bin 158'e, vaka sayısı da 1448 artışla 372 bin 754'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 309 bin 541 kişi de iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 29 kişi hayatını kaybetti ve 1293 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 297 bin 185'e, virüse bağlı can kaybı 12 bin 812'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 244 bin 881'e çıktı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 21 artarak 7 bin 395'e, vaka sayısı 1518 artışla 221 bin 307'ye yükseldi.

Virüs tespit edilen 195 bin 802 kişi iyileşti.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 87 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 162 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 265 bin 296'ya, can kaybı 5 bin 802'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 217 bin 685'e çıktı.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 56 artarak 2 bin 283'e, vaka sayısı 2 bin 789 artışla 182 bin 326'ya yükseldi.

Virüs tespit edilen 151 bin 669 kişi iyileşti.