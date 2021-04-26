Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

26.04.2021 08:25
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1305, Meksika'da 94, Arjantin'de 170, Kolombiya'da 465, Peru'da 284, Şili'de 114, Honduras'ta 41, Paraguay'da 98 ve Uruguay'da 43 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1305 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 390 bin 797'ye, 32 bin 572 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 14 milyon 340 bin 787'ye çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 834 bin 321 vaka ve 92 bin 693 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 12 milyon 809 bin 169 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 94 kişi hayatını kaybetti, 1653 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 214 bin 947'ye, toplam vaka sayısı da 2 milyon 328 bin 391'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 850 bin 680'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 170 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 61 bin 644'e, 15 bin 12 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 860 bin 884'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 518 bin 167 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 465 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 71 bin 351'e çıktı.

Son 24 saatte 17 bin 190 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 774 bin 464'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 588 bin 204'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 284 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 388 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 761 bin 575'e, virüse bağlı can kaybı 59 bin 724'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 688 bin 91'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 114 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 25 bin 856'ya çıktı.

Vaka sayısı 6 bin 638 artışla 1 milyon 169 bin 536'ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 99 bin 918'e ulaştı.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 41 kişi hayatını kaybetti ve 526 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 206 bin 907'ye, can kaybı 5 bin 141'e, sağlığına kavuşanların sayısı 77 bin 679'a çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 98 kişi hayatını kaybetti ve 1786 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 267 bin 82'ye, can kaybı 5 bin 900'e, sağlığına kavuşanların sayısı 219 bin 647'ye çıktı.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 43 artarak 2 bin 326'ya, vaka sayısı 2 bin 549 artışla 184 bin 865'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 154 bin 489 kişi iyileşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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