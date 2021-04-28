Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

28.04.2021 08:51
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 3 bin 86, Meksika'da 434, Arjantin'de 516, Kolombiya'da 436, Peru'da 403, Şili'de 45, Ekvador'da 89, Bolivya'da 24, Paraguay'da 92 ve Uruguay'da 61 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 3 bin 86 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 395 bin 22'ye, 72 bin 140 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 14 milyon 441 bin 563'e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 856 bin 225 vaka ve 93 bin 842 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 12 milyon 992 bin 442 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 434 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 592 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 215 bin 547'ye, toplam vaka sayısı da 2 milyon 333 bin 126'ya, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 856 bin 543'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 516 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 62 bin 599'a, 25 bin 495 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 905 bin 172'ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 563 bin 223 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 436 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 72 bin 235'e çıktı.

Son 24 saatte 17 bin 578 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 804 bin 881'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 616 bin 821'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 403 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 60 bin 416'ya çıktı.

Son 24 saatte 3 bin 763 yeni vaka tespit edilirken, ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 775 bin 62'ye, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 721 bin 922'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 45 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 26 bin 20'ye çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 141 artışla 1 milyon 179 bin 772'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 113 bin 463'e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 89 artarak 18 bin 389'a, vaka sayısı da 554 artışla 375 bin 329'a yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 318 bin 598 kişi de iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 24 kişi hayatını kaybetti ve 1480 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 300 bin 258'e, virüse bağlı can kaybı 12 bin 885'e, sağlığına kavuşanların sayısı 247 bin 961'e çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 92 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 461 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 271 bin 814'e, can kaybı 6 bin 94'e, sağlığına kavuşanların sayısı 223 bin 606'ya çıktı.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 61 artarak 2 bin 452'ye, vaka sayısı 2 bin 769 artışla 190 bin 96'ya yükseldi.

Virüs tespit edilen 160 bin 632 kişi iyileşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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