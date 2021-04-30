Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 3 bin 1, Meksika'da 529, Arjantin'de 561, Kolombiya'da 505, Peru'da 359, Şili'de 174, Ekvador'da 82, Guatemala'da 22, Paraguay'da 106, Honduras'ta 38 ve Uruguay'da 66 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 3 bin 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 401 bin 186'ya, 69 bin 389 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 14 milyon 590 bin 678'e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 888 bin 158 vaka ve 95 bin 532 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 13 milyon 152 bin 118 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 529 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 990 yeni vaka tespit edildi.

Can kaybı sayısı 216 bin 447'ye, toplam vaka sayısı 2 milyon 340 bin 934'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 861 bin 861'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 561 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 63 bin 508'e, 26 bin 53 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 954 bin 943'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 608 bin 77 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 505 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 73 bin 230'a çıktı.

Son 24 saatte 17 bin 308 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 841 bin 934'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 650 bin 643'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 359 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 495 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 791 bin 998'e, virüse bağlı can kaybı 61 bin 101'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 736 bin 183'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 174 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 26 bin 247'ye çıktı.

Vaka sayısı 6 bin 889 artışla 1 milyon 190 bin 991'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 125 bin 761'e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 82 artarak 18 bin 552'ye, vaka sayısı 3 bin 27 artışla 380 bin 689'a yükseldi.

Virüs tespit edilen 318 bin 598 kişi iyileşti.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 22 artarak 7 bin 500'e, vaka sayısı 1596 artışla 226 bin 247'ye yükseldi.

Virüs tespit edilen 201 bin 621 kişi iyileşti.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 106 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 695 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 276 bin 865'e, can kaybı 6 bin 302'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 227 bin 540'a çıktı.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 38 kişi hayatını kaybetti ve 1586 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 211 bin 76'ya, can kaybı 5 bin 261'e, sağlığına kavuşanların sayısı 78 bin 517'ye çıktı.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 66 artarak 2 bin 563'e, vaka sayısı 2 bin 716 artışla 195 bin 734'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 164 bin 965 kişi iyileşti.