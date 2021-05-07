Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

07.05.2021 09:53
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 550, Meksika'da 166, Arjantin'de 399, Kolombiya'da 399, Peru'da 247, Şili'de 169, Ekvador'da 111 ve Paraguay'da 85 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 550 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 416 bin 949'a, 73 bin 380 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 15 milyon 3 bin 563'e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 969 bin 680 vaka ve 99 bin 406 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 13 milyon 591 bin 335 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 166 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 846 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 218 bin 173'e, toplam vaka sayısı da 2 milyon 358 bin 831'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 879 bin 713'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 399 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 66 bin 263'e, 24 bin 86 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 95 bin 582'ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 757 bin 230 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 399 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 76 bin 414'e çıktı.

Son 24 saatte 16 bin 490 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 951 bin 101'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 773 bin 220'ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 247 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 445 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 832 bin 671'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 63 bin 223'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 780 bin 221'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 169 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 26 bin 895'e çıktı.

Vaka sayısı 6 bin 202 artışla 1 milyon 229 bin 248'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 166 bin 227'ye ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 111 artarak 19 bin 18'e, vaka sayısı da 2 bin 279 artışla 395 bin 327'ye yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 329 bin 582 kişi de iyileşti.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 85 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 566 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 291 bin 540'a, can kaybı sayısı 6 bin 883'e, sağlığına kavuşanların sayısı 241 bin 40'a çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Arjantin, Meksiko, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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