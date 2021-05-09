Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

09.05.2021 09:11
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 202, Meksika'da 271, Arjantin'de 170, Kolombiya'da 492, Peru'da 307, Şili'de 74, Ekvador'da 76, Bolivya'da 23, Paraguay'da 76, Honduras'ta 32 ve Uruguay'da 51 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 202 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 421 bin 316'ya, 63 bin 430 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 15 milyon 145 bin 879'a çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 997 bin 282 vaka ve 100 bin 649 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 13 milyon 677 bin 668 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 271 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 743 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 218 bin 928'e, toplam vaka sayısı da 2 milyon 364 bin 617'ye, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 884 bin 8'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 170 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 67 bin 42'ye, 18 bin 24 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 136 bin 158'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 798 bin 328 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 492 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 77 bin 359'a çıktı.

Son 24 saatte 16 bin 910 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 985 bin 536'ya, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 806 bin 310'a ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 307 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 697 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 845 bin 56'ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 63 bin 826'ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 793 bin 390'a yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 74 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 27 bin 101'e çıktı.

Vaka sayısı 6 bin 219 artışla 1 milyon 241 bin 976'ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 177 bin 342'ye ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 76 artarak 19 bin 137'ye, vaka sayısı da 2 bin 33 artışla 398 bin 921'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 329 bin 582 kişi de iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 23 kişi hayatını kaybetti ve 1394 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 317 bin 547'ye, virüse bağlı can kaybı 13 bin 205'e, sağlığına kavuşanların sayısı 260 bin 438'e çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 76 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 73 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 296 bin 306'ya, can kaybı sayısı 7 bin 50'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 244 bin 795'e çıktı.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 32 kişi hayatını kaybetti ve 958 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 219 bin 288'e, can kaybı sayısı 5 bin 617'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 81 bin 382'ye çıktı.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 51 artarak 3 bin 82'ye, vaka sayısı 2 bin 657 artışla 218 bin 800'ye yükseldi.

Virüs tespit edilen 189 bin 739 kişi iyileşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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