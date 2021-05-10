Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

10.05.2021 08:21
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1024, Meksika'da 57, Arjantin'de 283, Kolombiya'da 495, Peru'da 277, Şili'de 117, Ekvador'da 85, Bolivya'da 23, Paraguay'da 80, Honduras'ta 48 ve Uruguay'da 40 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1024 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 422 bin 340'a, 38 bin 911 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 15 milyon 184 bin 790'a çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 3 bin 67 vaka ve 100 bin 799 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 13 milyon 714 bin 135 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 57 kişi hayatını kaybetti, 1175 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 218 bin 985'e, toplam vaka sayısı da 2 milyon 365 bin 792'ye, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 886 bin 233'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 283 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 67 bin 325'e, 11 bin 582 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 147 bin 740'a çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 817 bin 165 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 495 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 77 bin 854'e çıktı.

Son 24 saatte 17 bin 222 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 2 bin 758'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 819 bin 874'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 277 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 359 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 850 bin 290'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 64 bin 103'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 798 bin 844'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 117 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 27 bin 218'e çıktı.

Vaka sayısı 5 bin 521 artışla 1 milyon 247 bin 469'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 183 bin 155'e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 85 artarak 19 bin 222'ye, vaka sayısı da 1375 artışla 400 bin 296'ya yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 342 bin 878 kişi de iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 23 kişi hayatını kaybetti ve 1063 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 318 bin 610'na, virüse bağlı can kaybı 13 bin 228'e, sağlığına kavuşanların sayısı 261 bin 552'ye çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 80 kişi hayatını kaybetti, 1483 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 297 bin 789'a, can kaybı sayısı 7 bin 130'a, sağlığına kavuşanların sayısı 246 bin 680'e çıktı.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 48 kişi hayatını kaybetti ve 897 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 220 bin 185'e, can kaybı sayısı 5 bin 665'e, sağlığına kavuşanların sayısı 81 bin 382'ye çıktı.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 40 artarak 3 bin 122'ye, vaka sayısı 1885 artışla 220 bin 683'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 192 bin 114 kişi iyileşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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