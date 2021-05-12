Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

12.05.2021 10:25
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 311, Meksika'da 234, Arjantin'de 490, Kolombiya'da 429, Peru'da 318, Şili'de 38, Ekvador'da 44, Paraguay'da 75, Honduras'ta 88 ve Uruguay'da 37 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 311 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 425 bin 540'a, 72 bin 715 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 15 milyon 282 bin 705'e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 22 bin 568 vaka ve 101 bin 660 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 13 milyon 847 bin 191 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 234 kişi hayatını kaybetti, 1897 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 219 bin 323'e, toplam vaka sayısı da 2 milyon 368 bin 393'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 891 bin 52'ye çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 490 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 68 bin 311'e, 25 bin 976 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 191 bin 97'ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 854 bin 364 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 429 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 78 bin 771'e çıktı.

Son 24 saatte 16 bin 425 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 31 bin 726'ya, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 848 bin 153'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 318 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 851 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 858 bin 239'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 64 bin 691'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 807 bin 842'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 38 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 27 bin 356'ya çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 771 artışla 1 milyon 256 bin 546'ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 193 bin 927'ye ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 artarak 19 bin 286'ya, vaka sayısı da 535 artışla 402 bin 595'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 342 bin 878 kişi de iyileşti.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 75 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 377 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 302 bin 61'e, can kaybı sayısı 7 bin 284'e, sağlığına kavuşanların sayısı 250 bin 502'ye çıktı.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 88 kişi hayatını kaybetti ve 1130 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 222 bin 118'e, can kaybı sayısı 5 bin 789'a, sağlığına kavuşanların sayısı 81 bin 973'e çıktı.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 37 artarak 3 bin 208'e, vaka sayısı 2 bin 981 artışla 225 bin 847'ye yükseldi.

Virüs tespit edilen 197 bin 85 kişi iyileşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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