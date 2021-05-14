Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 383, Meksika'da 311, Arjantin'de 448, Kolombiya'da 499, Peru'da 418, Şili'de 136, Ekvador'da 93, Paraguay'da 69, Honduras'ta 45 ve Uruguay'da 66 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 383 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 430 bin 417'ye, 74 bin 592 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 15 milyon 433 bin 989'a çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 53 bin 889 vaka ve 102 bin 934 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 13 milyon 979 bin 329 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 311 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 632 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 219 bin 901'e, toplam vaka sayısı da 2 milyon 375 bin 115'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 895 bin 483'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 448 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 69 bin 254'e, 26 bin 531 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 242 bin 103'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 891 bin 435 olarak açıklandı.

Arjantin "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 499 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 79 bin 760'a çıktı.

Son 24 saatte 19 bin 160 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 67 bin 879'a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 874 bin 656'ya ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 418 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 199 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 873 bin 316'ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 65 bin 316'ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 818 bin 686'ya yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 136 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 27 bin 520'ye çıktı.

Vaka sayısı 6 bin 181 artışla 1 milyon 266 bin 601'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 204 bin 176'ya ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 93 artarak 19 bin 442'ye, vaka sayısı da 1151 artışla 405 bin 783'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 342 bin 878 kişi de iyileşti.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 69 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 568 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 307 bin 457'ye, can kaybı sayısı 7 bin 427'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 254 bin 360'a çıktı.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 45 kişi hayatını kaybetti ve 930 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 223 bin 922'ye, can kaybı sayısı 5 bin 898'e, sağlığına kavuşanların sayısı 82 bin 187'ye çıktı.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 66 artarak 3 bin 318'e, vaka sayısı 3 bin 805 artışla 231 bin 901'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 201 bin 367 kişi iyileşti.