Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

15.05.2021 09:05
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 211, Meksika'da 258, Arjantin'de 599, Kolombiya'da 490, Peru'da 292, Şili'de 127, Ekvador'da 72, Paraguay'da 55, Honduras'ta 39 ve Uruguay'da 51 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 211 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 432 bin 628'e, 85 bin 536 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 15 milyon 519 bin 525'e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 69 bin 804 vaka ve 103 bin 493 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke olan Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 14 milyon 28 bin 355 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 258 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 880 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 220 bin 159'a, toplam vaka sayısı da 2 milyon 377 bin 995'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 897 bin 587'ye çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 599 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 69 bin 853'e, 27 bin 363 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 269 bin 466'ya çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 913 bin 144 olarak açıklandı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 490 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 80 bin 250'ye çıktı.

Son 24 saatte 16 bin 581 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 84 bin 460'a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 888 bin 990'na ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 292 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 703 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 879 bin 49'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 65 bin 608'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 824 bin 406'ya yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 127 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 27 bin 647'ye çıktı.

Vaka sayısı 6 bin 903 artışla 1 milyon 273 bin 516'ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 208 bin 396'ya ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 72 artarak 19 bin 514'e, vaka sayısı da 1219 artışla 407 bin 2'ye yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 342 bin 878 kişi de iyileşti.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 55 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 181 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 309 bin 638'e, can kaybı sayısı 7 bin 482'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 256 bin 345'e çıktı.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 39 kişi hayatını kaybetti ve 1334 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 225 bin 256'ya, can kaybı sayısı 5 bin 937'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 82 bin 549'a çıktı.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 51 artarak 3 bin 369'a, vaka sayısı 3 bin 316 artışla 235 bin 206'ya yükseldi.

Virüs tespit edilen 204 bin 51 kişi iyileşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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