Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

16.05.2021 09:07
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 87 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 434 bin 715'e, 67 bin 9 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 15 milyon 586 bin 534'e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 85 bin 290 vaka ve 103 bin 995 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 14 milyon 62 bin 396 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 225 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 695 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 220 bin 384'e, toplam vaka sayısı da 2 milyon 380 bin 690'a, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 899 bin 742'ye çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 400 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 70 bin 253'e, 21 bin 469 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 290 bin 935'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 933 bin 946 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 530 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 80 bin 780'a çıktı.

Son 24 saatte 18 bin 873 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 103 bin 333'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 902 bin 646'ya ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 303 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 794 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 884 bin 596'ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 65 bin 911'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 829 bin 976'ya yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 87 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 27 bin 734'e çıktı.

Vaka sayısı 6 bin 769 artışla 1 milyon 280 bin 252'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 214 bin 817'ye ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 178 artarak 19 bin 692'ye, vaka sayısı da 2 bin 518 artışla 409 bin 520'ye yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 342 bin 878 kişi de iyileşti.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 52 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 108 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 311 bin 746'ya, can kaybı sayısı 7 bin 534'e, sağlığına kavuşanların sayısı 258 bin 338'e çıktı.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 50 artarak 3 bin 419'a, vaka sayısı 2 bin 876 artışla 238 bin 79'a yükseldi.

Virüs tespit edilen 206 bin 670 kişi iyileşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Arjantin, Meksiko, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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