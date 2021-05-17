Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

17.05.2021 08:01
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1036, Meksika'da 53, Arjantin'de 270, Kolombiya'da 520, Peru'da 309, Şili'de 98, Paraguay'da 62 ve Uruguay'da 40 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1036 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 435 bin 751'e, 40 bin 941 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 15 milyon 627 bin 475'e çıktı. Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 92 bin 844 vaka ve 104 bin 219 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 14 milyon 97 bin 287 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 53 kişi hayatını kaybetti, 1233 yeni vaka tespit edildi. Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 220 bin 433'e, toplam vaka sayısı da 2 milyon 381 bin 923'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 901 bin 322'ye çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 270 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 70 bin 522'ye, 16 bin 350 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 307 bin 285'e çıktı. Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 952 bin 599 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 520 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 81 bin 300'e çıktı. Son 24 saatte 15 bin 93 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 118 bin 426'ya, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 917 bin 584'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 309 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 260 yeni vaka görüldü. Vaka sayısı 1 milyon 889 bin 52'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 66 bin 220'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 834 bin 372'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 98 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 27 bin 832'ye çıktı. Vaka sayısı 6 bin 320 artışla 1 milyon 286 bin 548'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 220 bin 351'e ulaştı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 62 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 307 yeni vaka görüldü. Vaka sayısı 313 bin 527'ye, can kaybı sayısı 7 bin 596'ya, sağlığına kavuşanların sayısı 260 bin 339'a çıktı.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 40 artarak 3 bin 459'a, vaka sayısı 2 bin 436 artışla 240 bin 512'ye yükseldi. Virüs tespit edilen 209 bin 338 kişi iyileşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Survivor 2021'de aile ödülünde gözyaşları sel oldu! Geriden gelen takım oyunu kazandı Survivor 2021'de aile ödülünde gözyaşları sel oldu! Geriden gelen takım oyunu kazandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından esnafa müjde verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından esnafa müjde verecek Meteoroloji'den 36 il için uyarı! Şemsiyeleri hazırlayın kuvvetli yağmur geliyor Meteoroloji'den 36 il için uyarı! Şemsiyeleri hazırlayın kuvvetli yağmur geliyor Pelin Akil'den kocası Anıl Altan'ın üstsüz paylaşımına dikkat çeken yorum Pelin Akil'den kocası Anıl Altan'ın üstsüz paylaşımına dikkat çeken yorum Erken seçim iddialarına AK Partili Kurtulmuş'tan yanıt: İki koşulun oluşması gerekiyor Erken seçim iddialarına AK Partili Kurtulmuş'tan yanıt: İki koşulun oluşması gerekiyor Avatar Atakan, 500 lira için hiç düşünmeden karısını böyle suya attı Avatar Atakan, 500 lira için hiç düşünmeden karısını böyle suya attı Yasak aşk nedeniyle tartıştığı eşini 9 yerinden bıçaklayan şahıstan pes dedirten sözler: Pişman değilim Yasak aşk nedeniyle tartıştığı eşini 9 yerinden bıçaklayan şahıstan pes dedirten sözler: Pişman değilim Sosyal hizmet görevlisi, yemek getirdiği evin sahibini ölü buldu Sosyal hizmet görevlisi, yemek getirdiği evin sahibini ölü buldu

Son Dakika Haberleri
16:46 Polisin ikna edemediği kadından pes dedirten tepki: Ceza yazarsan insan değilsin!
15:28 Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel güçlü rakipleri belli oldu!
15:27 Şampiyonluk kutlamasındaki gençler polisi görünce ne yapacağını şaşırdılar! Panikleyen bir genç arabayı kaldırıma çarptı
15:07 İsrail Başbakanı Netanyahu katliamlarına destek veren ülkeleri paylaştı! Bosna Hersek'ten sert tepki geldi
15:01 Adem Büyük'ün eşinden Galatasaraylılara sert tepki: Ne yapacaktı, maçı mı satacaktı!
11:24 Son dakika! Kademeli normalleşmede AVM'ler hafta içi 10.00-20.00 arası açık olacak
11:22 Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak
10:51 Son Dakika! Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek
10:34 Son Dakika! Kademeli normalleşmede yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis yapacak
10:33 Spor salonları koronavirüs engeline takıldı!
Tartıştığı oğlu ekmek bıçağıyla saldırdı! Can havliyle komşularına sığındı Tartıştığı oğlu ekmek bıçağıyla saldırdı! Can havliyle komşularına sığındı         
07:28
İsrail durmak bilmiyor! Gece boyunca Gazze'nin farklı noktalarını bombaladılar İsrail durmak bilmiyor! Gece boyunca Gazze'nin farklı noktalarını bombaladılar         
03:53
Fenerbahçe, Karagümrük'ten 35 yaşındaki futbolcu Lucas Biglia'yı transfer etmek için harekete geçti Fenerbahçe, Karagümrük'ten 35 yaşındaki futbolcu Lucas Biglia'yı transfer etmek için harekete geçti         
00:31
Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti         
23:35
Askerden yeni gelen genç evinin önünde tüfekle öldürüldü Askerden yeni gelen genç evinin önünde tüfekle öldürüldü         
22:41
Galatasaray'da Fatih Terim ve 12 futbolcu boşa çıktı Galatasaray'da Fatih Terim ve 12 futbolcu boşa çıktı         
21:30
Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi         
17:40
Polisin ikna edemediği kadından pes dedirten tepki: Ceza yazarsan insan değilsin! Polisin ikna edemediği kadından pes dedirten tepki: Ceza yazarsan insan değilsin!         
16:46
Gedson, stada girmek isterken tartaklanan kardeşine yapılanları öğrenince veda etti Gedson, stada girmek isterken tartaklanan kardeşine yapılanları öğrenince veda etti         
15:34
Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel güçlü rakipleri belli oldu! Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel güçlü rakipleri belli oldu!         
15:29
Köpeklerin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti Köpeklerin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti         
15:12
İsrail Başbakanı Netanyahu katliamlarına destek veren ülkeleri paylaştı! Bosna Hersek'ten sert tepki geldi İsrail Başbakanı Netanyahu katliamlarına destek veren ülkeleri paylaştı! Bosna Hersek'ten sert tepki geldi         
15:07
Adem Büyük'ün eşinden Galatasaraylılara sert tepki: Ne yapacaktı, maçı mı satacaktı! Adem Büyük'ün eşinden Galatasaraylılara sert tepki: Ne yapacaktı, maçı mı satacaktı!         
15:01
Peker'den Bakan Soylu'nun Peker'den Bakan Soylu'nun "Fare gibi kaçma, adalete teslim ol" sözlerine yanıt: Senin tayin ettirdiğin hakime mi?         
12:49
Sedat Peker 5. videoyu yayınladı! İddialarını tek tek sıralayıp savcıları göreve çağırdı Sedat Peker 5. videoyu yayınladı! İddialarını tek tek sıralayıp savcıları göreve çağırdı         
12:36
Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak         
11:23
Koronavirüsten ölen kanaat önderini Şanlıurfa'da yüzlerce kişi uğurladı! Anonslar bile kar etmedi Koronavirüsten ölen kanaat önderini Şanlıurfa'da yüzlerce kişi uğurladı! Anonslar bile kar etmedi         
10:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2021 08:36:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement