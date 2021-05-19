Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

19.05.2021 09:06
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 513 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 439 bin 50'ye, 75 bin 445 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 15 milyon 732 bin 836'ya çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 112 bin 624 vaka ve 105 bin 105 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 14 milyon 247 bin 609 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 253 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 767 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 220 bin 746'ya, toplam vaka sayısı 2 milyon 385 bin 512'ye, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 905 bin 591'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 745 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 71 bin 771'e, 35 bin 543 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 371 bin 508'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 992 bin 325 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 482 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 82 bin 291'e çıktı.

Son 24 saatte 13 bin 137 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 144 bin 547'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 947 bin 661'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 299 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 455 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 897 bin 900'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 66 bin 770'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 843 bin 333'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 31 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 27 bin 965'e çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 787 artışla 1 milyon 295 bin 862'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 231 bin 47'ye ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 91 artarak 19 bin 877'ye, vaka sayısı da 596 artışla 411 bin 466'ya yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 354 bin 499 kişi de iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 69 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 617 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 337 bin 411'e, virüse bağlı can kaybı 13 bin 635'e, sağlığına kavuşanların sayısı 275 bin 69'a çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 110 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 704 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 318 bin 251'e, can kaybı sayısı 6 bin 798'e, sağlığına kavuşanların sayısı 264 bin 326'ya çıktı.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 49 kişi hayatını kaybetti ve 771 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 228 bin 287'ye, can kaybı sayısı 6 bin 19'a, sağlığına kavuşanların sayısı 83 bin 86'ya çıktı.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 57 artarak 3 bin 578'e, vaka sayısı 3 bin 128 artışla 246 bin 26'ya yükseldi.

Virüs tespit edilen 214 bin 578 kişi iyileşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Brezilya, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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