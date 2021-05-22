Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

22.05.2021 09:50
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 215, Meksika'da 176, Arjantin'de 695, Kolombiya'da 486, Peru'da 316, Şili'de 121, Ekvador'da 85, Paraguay'da 103, Honduras'ta 40 ve Uruguay'da 69 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 446 bin 309'a, 76 bin 855 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 15 milyon 970 bin 949'a çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 163 bin 859 vaka ve 107 bin 17 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 14 milyon 422 bin 209 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 176 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 604 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 221 bin 256'ya, toplam vaka sayısı da 2 milyon 392 bin 744'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 909 bin 187'ye çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 695 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 73 bin 391'e, 35 bin 468 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 411 bin 160'a çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 3 milyon 60 bin 145 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 486 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 83 bin 719'a çıktı.

Son 24 saatte 14 bin 838 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 192 bin 50'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 998 bin 123'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 316 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 442 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 915 bin 566'ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 67 bin 569'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 858 bin 421'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 121 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 28 bin 290'na çıktı.

Vaka sayısı 7 bin 614 artışla 1 milyon 315 bin 913'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 245 bin 988'e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 85 artarak 20 bin 107'ye, vaka sayısı da 1366 artışla 416 bin 621'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 354 bin 499 kişi de iyileşti.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 103 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 166 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 327 bin 229'a, can kaybı sayısı 8 bin 115'e, sağlığına kavuşanların sayısı 270 bin 516'ya çıktı.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetti ve 1249 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 231 bin 560'a, can kaybı sayısı 6 bin 133'e, sağlığına kavuşanların sayısı 83 bin 506'ya çıktı.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 69 artarak 3 bin 760'a, vaka sayısı 4 bin 604 artışla 258 bin 540'a yükseldi.

Virüs tespit edilen 222 bin 3 kişi iyileşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı Sağlık Bakanlığı, kovid tedavi rehberini güncelledi! 12-15 yaş arası çocuklarda Favipiravir kullanılabilecek Sağlık Bakanlığı, kovid tedavi rehberini güncelledi! 12-15 yaş arası çocuklarda Favipiravir kullanılabilecek Yıkılma tehlikesi nedeniyle boşaltılan binadan elektrik kablolarını çalmaya çalışırken akıma kapılarak yaşamını yitirdi Yıkılma tehlikesi nedeniyle boşaltılan binadan elektrik kablolarını çalmaya çalışırken akıma kapılarak yaşamını yitirdi AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhabir Musab Turan'a sert tepki: Gereği yapılıyor AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhabir Musab Turan'a sert tepki: Gereği yapılıyor Cuma hutbesi sırasında korkutan anlar! Kabe imamına bıçakla saldırdı Cuma hutbesi sırasında korkutan anlar! Kabe imamına bıçakla saldırdı Meteoroloji uyardı! Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde toz fırtınası bekleniyor Meteoroloji uyardı! Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde toz fırtınası bekleniyor Bahar Candan'dan olay yaratan pozlar! İç çamaşırı görünmesine rağmen paylaşmaktan çekinmedi Bahar Candan'dan olay yaratan pozlar! İç çamaşırı görünmesine rağmen paylaşmaktan çekinmedi Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı

Son Dakika Haberleri
18:00 Mustafa Cengiz'in sert açıklamaları sosyal medyayı salladı! Fatih Terim'e destek mesajı yağdı
17:39 MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Avrupa Parlamentosu raporuna sert tepki gösterdi: HDP'ye sorup hazırlamışlar
17:18 Herkes başkanı hayretler içinde izledi! Mustafa Cengiz'in bel altı fıkrası kimseyi güldürmedi
17:00 "Beni öldürecek" diyip, eşi için koruma istemişti! O kadın sokak ortasında kurşuna dizildi
16:42 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Sevgili Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğim
16:35 Yolcu uçağından dışarı bakan yolcular şaşkına döndü! Fırlatılan roketi saniye saniye görüntülediler
16:32 Son Dakika: Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma geliyor! Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te
16:27 Son Dakika! Dışişleri, ateşkese rağmen Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldıran İsrail'e tepki gösterdi: Samimiyetsiz tutumları devam ediyor
16:24 Uğur Akkuş, Ebru Şallı için "Ferrari gibi kadın" dedi, model Deniz Akkaya çifte sert çıkıştı
16:20 Mustafa Cengiz, "Seçimlere girmiyorum" dedikten yarım saat sonra fikrini değiştirdi
Öykü Çelik, Survivor'da giydiği tişört ve tokasını SMA hastası bebek için 22 bin TL'ye sattı Öykü Çelik, Survivor'da giydiği tişört ve tokasını SMA hastası bebek için 22 bin TL'ye sattı         
09:51
Motosikletten fırlayıp minibüsün üstüne düştü! Feci kaza kamerada Motosikletten fırlayıp minibüsün üstüne düştü! Feci kaza kamerada         
08:57
Bakan Koca müjdeyi verdi: Bu iş bitmiştir, haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak Bakan Koca müjdeyi verdi: Bu iş bitmiştir, haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak         
08:35
Dünyanın konuştuğu Meksikalı seri katil, her şeyi itiraf etti: Kurbanlarımı öldürüp cansız bedenlerini yedim Dünyanın konuştuğu Meksikalı seri katil, her şeyi itiraf etti: Kurbanlarımı öldürüp cansız bedenlerini yedim         
00:51
Ayrılıkları hayranlarını derinden etkilemişti! Burçin Terzioğlu, yıllar sonra İlker Kaleli hakkında konuştu: Dost kaldık Ayrılıkları hayranlarını derinden etkilemişti! Burçin Terzioğlu, yıllar sonra İlker Kaleli hakkında konuştu: Dost kaldık         
00:17
AK Parti yönetiminden en net Bakan Soylu açıklaması: Görevinin başında AK Parti yönetiminden en net Bakan Soylu açıklaması: Görevinin başında         
23:03
Son günlerin olay ismi Seren Serengil sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla alay konusu oldu! Takipçilerinin gözünden kaçmadı Son günlerin olay ismi Seren Serengil sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla alay konusu oldu! Takipçilerinin gözünden kaçmadı         
20:17
4 yaşındaki kızını yastıkla boğarak öldürmüştü! İddianamedeki 4 yaşındaki kızını yastıkla boğarak öldürmüştü! İddianamedeki "Hamilelik" detayı kahretti         
18:34
"Gözaltı sırasında sarkıntılık" nedeniyle yargılanan polise 2 yıl 6 ay ceza verildi         
17:58
Böylesi görülmedi! Japonya'da bir makinist, 150 km hızla giden treni bırakıp, tuvalete gitti Böylesi görülmedi! Japonya'da bir makinist, 150 km hızla giden treni bırakıp, tuvalete gitti         
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışında direksiyon başına geçti, dev projeyi teste tuttu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışında direksiyon başına geçti, dev projeyi teste tuttu         
15:41
Dönüm başı 50 bin TL kazanıyor! Domates serasını yıkıp, gölevez dikti Dönüm başı 50 bin TL kazanıyor! Domates serasını yıkıp, gölevez dikti         
14:53
45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı 45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı         
14:17
Öldürülen Arife öğretmenin cenazesinde dikkat çeken görüntü! Tabutun kapağı kapatılmadı Öldürülen Arife öğretmenin cenazesinde dikkat çeken görüntü! Tabutun kapağı kapatılmadı         
14:13
Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu         
13:02
Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu         
12:46
Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi         
11:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2021 10:03:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement