Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

23.05.2021 09:03
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1899 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 448 bin 208'e, 76 bin 490 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 16 milyon 47 bin 439'a çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 180 bin 595 vaka ve 107 bin 497 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 14 milyon 462 bin 432 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 341 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 586 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 221 bin 597'ye, toplam vaka sayısı da 2 milyon 395 bin 330'a, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 912 bin 690'a çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 297 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 73 bin 688'e, 32 bin 171 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 514 bin 683'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 3 milyon 83 bin 298 olarak açıklandı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 509 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 84 bin 228'e çıktı.

Son 24 saatte 18 bin 737 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 210 bin 787'ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 11 bin 234'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 238 kişi yaşamını yitirdi ve 1652 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 920 bin 851'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 67 bin 807'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 864 bin 45'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 96 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 28 bin 386'ya çıktı.

Vaka sayısı 7 bin 514 artışla 1 milyon 323 bin 413'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 252 bin 970'e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 73 artarak 20 bin 180'ne, vaka sayısı da 1219 artışla 417 bin 840'a yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 354 bin 499 kişi de iyileşti.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 120 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 228 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 330 bin 457'ye, can kaybı sayısı 8 bin 235'e, sağlığına kavuşanların sayısı 272 bin 721'e çıktı.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 51 artarak 3 bin 811'e, vaka sayısı 3 bin 471 artışla 262 bin 9'a yükseldi.

Virüs tespit edilen 224 bin 787 kişi iyileşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Arjantin, Meksiko, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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