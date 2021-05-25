Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

25.05.2021 09:07
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 790, Meksika'da 48, Arjantin'de 417, Kolombiya'da 483, Peru'da 305, Şili'de 30, Bolivya'da 59, Paraguay'da 114, Honduras'ta 42, Uruguay'da 51 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 790 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 449 bin 858'e, 37 bin 498 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 16 milyon 120 bin 756'ya çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 192 bin 727 vaka ve 107 bin 677 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 14 milyon 552 bin 24 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 48 kişi hayatını kaybetti, 703 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 221 bin 695'e, toplam vaka sayısı da 2 milyon 397 bin 307'ye, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 916 bin 144'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 417 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 74 bin 480'e, 22 bin 651 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 562 bin 135'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 3 milyon 133 bin 183 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 483 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 85 bin 207'ye çıktı.

Son 24 saatte 16 bin 977 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 249 bin 433'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 46 bin 147'ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 305 kişi yaşamını yitirdi ve 1552 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 926 bin 923'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 68 bin 358'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 875 bin 256'ya yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 30 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 28 bin 548'e çıktı.

Vaka sayısı 5 bin 374 artışla 1 milyon 335 bin 261'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 265 bin 116'ya ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 59 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 517 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 352 bin 170'e, virüse bağlı can kaybı 14 bin 24'e, sağlığına kavuşanların sayısı 283 bin 673'e çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 114 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 720 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 335 bin 691'e, can kaybı sayısı 8 bin 474'e, sağlığına kavuşanların sayısı 277 bin 128'e çıktı.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 42 kişi hayatını kaybetti ve 444 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 233 bin 116'ya, can kaybı sayısı 6 bin 188'e, sağlığına kavuşanların sayısı 83 bin 725'e çıktı.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 51 artarak 3 bin 922'ye, vaka sayısı 2 bin 799 artışla 267 bin 888'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 230 bin 641 kişi iyileşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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